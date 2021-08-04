ورشة عمل إعلام الأمم المتحدة: مصر من أعلى الدول كفاءة فى استخدام المياه

جدة - نرمين السيد - نظم الورشة نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة، وأدارها محمد القوصى المستشار الإعلامى لمشروع أهداف التنمية المستدامة، بحضور راويه باجى مسؤول التواصل بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، وحضور ممثلين من وزارة الرى والموارد المائية.

وأكد المحاضرون بالورشة، أن مصر من أعلى الدول كفاءة فى استخدام المياه من خلال إعادة تدوير استخدام المياه، حيث تعمل الوزارات المعنية بالتنسيق ومنظمات الأمم المتحدة منها الفاو على الخطة القومية للموارد المائية، والتى تهدف إلى تحسين نوعية أبنائه وترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد المائية وتعبئة البيئة المائية.

يذكر أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة عالميا، تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحى والنظافة الصحية وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون فى ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجارى غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2030 وزيادة كفاءة استخدام المياه فى جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص.

ووفقا للأمم المتحدة، بحلول عام 2030 يكون هناك تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما فى ذلك من خلال التعاون العابر للحدود بحلول عام 2030 بالإضافة إلى حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما فى ذلك الجبال والغابات والأراضى الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات.

وكذلك تعزيز نطاق التعاون الدولى ودعم بناء القدرات فى البلدان النامية فى مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحى، بما فى ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030 دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية فى تحسين إدارة المياه والصرف الصحى.