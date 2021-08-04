فيديوجراف.. مهام الهيئة القومية لسلامة الغذاء

جدة - نرمين السيد - والفيديو جراف التالى يوضح صلاحيات واختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا لما حدده القانون. وأكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة لم تمنع أى شخص من التصدير، ولا يوجد تداخل فى الاختصاصات بينها وبين الحجر الزراعى.

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