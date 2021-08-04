محافظ المنيا يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرية المعصرة

جدة - نرمين السيد - وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى ميدانيا لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث يجرى تنفيذ 406 مشروعات فى 16 قطاع بقرى مركز ملوى.

ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى: "أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وتابع المحافظ خلال جولته، وفقا لبيان صحفى، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الجارى إنشاؤه بالقرية، والذى سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون: "المركز التكنولوجى / التضامن الاجتماعى / البريد / التموين / السجل المدنى / الشهر العقارى / المجلس الشعبى المحلى"، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات، وكذلك أعمال إنشاء جناح بمدرسة الوحدة بالمعصرة، المقام على 5 أدوار باجمالى 12 فصلا.

كما تفقد المحافظ الأعمال الخاصة بإحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرية وتفقد أيضا وحدة التضامن الاجتماعى القديمة بالقرية، وضمن الجولة تفقد المحافظ موقع مجمع الخدمات الزراعى وأعمال توصيل الغاز الطبيعى والاتصالات.

وخلال جولته بالقرية، وجه محافظ المنيا بإدراج ملعب القرية ومركز الشباب ضمن خطة الإحلال والتجديد، كما وجه بتوفير مقاعد ومظلات وتنظيم العمل لتقليل الازدحام على مركز خدمات البريد بالقرية.

وشملت جولة المحافظ، تفقد محطة مياه المعصرة القديمة الرئيسية والتى تخدم مدينة ملوى والمعصرة وتوابعها، كما تفقد أعمال توسعة مدرسة المعصرة الابتدائية، وكذلك محطة الصرف الصحى والتى تخدم القرية وتوابعها، وتابع المحافظ تنفيذ أعمال الكهرباء والتى تشمل تركيب أكشاك تدعيم وتغيير المحولات المعلقة إلى أكشاك، ورفع الوصلات الهوائية أعلى الكتل السكنية.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أجرى حوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية.