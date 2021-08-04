غداً طقس شديد الحرارة رطب والقاهرة 42

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا الخميس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية يكون مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعه بمعدل 60 فى المائة ونشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على جنوب الصعيد. وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 42 للعظمى والصغرى 27 السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 27 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28 شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26 جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28

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