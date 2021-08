البدء في تحضير جزء ثاني من فيلم «Hobbs & Shaw»..تفاصيل

/643862/البدء-في-تحضير-جزء-ثاني-من-فيلم-Hobbs--Shawتفاصيل

دوت الخليج يكشف التحضير لجزء ثاني من فيلم «Hobbs & Shaw»

ونشرت صحيفة screenrant عن استعداد صناع فيلم «Hobbs & Shaw» لتصوير جزء جديد من العمل دون التصريح بموعده النهائي، وذلك للاستفادة من تكملة أحداث الجزء الثامن من سلسلة Fast & Furious.

قصة فيلم «Hobbs & Shaw»

ينتمي فيلم Hobbs & Shaw لسلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

الأفلام الأجنبية تشهد حالة انتعاش

وكان قد أعلن موقع IMDb عن موعد طرح فيلم «House of Gucci» الذي يمثل عودة النجم العالمي آل باتشينو للسينما الإيطالية مع النجمة العالمية ليدي جاجا، والمخرج ريدلي سكوت، الذي من المقرر أن يكون في يوم 24 من نوفمبر المقبل، ويدور فيلم «House of Gucci» حول قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، واتهام زوجته السابقة “جاجا” بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.

كما تدور أحداثه على مدى ثلاثة عقود، ابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، حينما أغرم "ماوريتسيو" بـ "باتريسيا"، وقرر الارتباط بها رغم رفض والده، ليصبح هذا الثنائي من الأكثر شهرة في إيطاليا وحول العالم خلال تلك الفترة، وفي الثمانينيات، وصولاً إلى منتصف التسعينيات، حيث انتهت القصة باغتيال الزوج، وإدانة الزوجة بتهمة التخطيط لقتله، حيث حكم عليها بالسجن 26 عاماً، قضت منهم 16، وأطلق سراحها سنة 2013، وهومن بطولة سلمى حايك، وكاميل كوتين، وجاك هوستون، وميدالينا غينيا، وريف كارني، ويوسف قرقور.

كما شفت الجهة المنتجة لفيلم الحركة «Cinderella» للنجمة العالمية كاميلا كابيو عن موعد نهائي لعرضه بالسينمات الأمركية والذي من المقرر أن يكون بداية من يوم 3 سبتمبر المقبل، ونشرت مؤخرا الصفحة الرسمية لفيلم «Cinderella» الإعلان الدعائي الخاص بالعمل والذي حصد على عدد مشاهدات وصلت إلى عشرات الألاف خلال ساعات قليلة.