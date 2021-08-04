/643860/التايمز-إنتر-تقدر-سعر-لوكاكو-بـ-100-مليون-جنيه-إسترليني-وتشيلسي-مهتم

أكدت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير نشرته صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل العرض المقدم من قبل الفريق الإنجليزي تشيلسي حول، للفريق الإيطالي إنتر ميلان، لضم وعودة مهاجمه السابق روميرو لوكاكو.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

قدم البلجيكي لوكاكو، أداء جيد وقوي في الموسم المنصرم سواء مع فريقة الإيطالي الجديد، بالتتويج ببطولة الدوري الغائب عن الفريق منذ عشرة أعوام، أو مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020، بالرغم من خروج طواحين هولندا من الدور السادس عشر، علي يد منتخب التشيك.

تقرير صحيفة التايمز

قدر إنتر ميلان قيمة روميلو لوكاكو بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني حيث يسعى تشيلسي لإغراء المهاجم البلجيكي بالعودة إلى ستامفورد بريدج.

يظل التعاقد مع هداف بارز أولوية تشيلسي هذا الصيف ، ومع من غير المرجح أن يتفاوض بوروسيا دورتموند على صفقة بيع لإيرلينج هالاند ، فإن لوكاكو البالغ من العمر 28 عامًا هو الذي ظهر كهدف رئيسي.

هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير مطلوب أيضًا من قبل تشيلسي ، لكن مانشستر سيتي هو الوجهة المفضلة لمهاجم إنجلترا ، كما أن المنافسة في لندن تجعل الصفقة غير محتملة إلى حد كبير.

إقتراح عروض تشيلسي

اقترح تشيلسي بالفعل صفقات على إنتر تشمل المال بالإضافة إلى لاعبين مثل ماركوس ألونسو ، الظهير الأيسر الإسباني.

ورفض النادي الإيطالي هذه الاقتراحات وأصر علنًا على أن Lukaku ليس للبيع هذا الصيف ، لكن الصعوبات المالية التي يواجهها إنتر قد تغريهم.

نتيجة مباراة التشيك وهولندا في يورو

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب التشيكي والمنتخب الهولندي بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الدور ثمن نهائي لبطولة أمم أوروبا 2020، لصالح المتخب التشيكي، شهد على اللقاء ملعب بوشكاش أرينا، بهولندا.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة عن طريق توماس هريش، من خلال ركنية من الجانب الأيمن إرتقى عليها هريش فوق مدافعي طواحين هولندا، ويسجل الهدفالأول في اللقاء.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الثمانون من عمر المباراة عن طريق باتريك شيك، من خلال كرة طولية من منتخب التشيك شتتها داني بليند لتصل إلى توماس هوليش الذي مر من دومفريس، ومرر كرة سحرية من يسار منطقة الجزاء إلى باتريك شيك سددها بالقم اليسرى سددها في الزاوية اليمنى لمرمى هولندا.

سجل باتريك شيك 15 هدفًا في 30 مباراة لجمهورية التشيك، بينما سجل ميلان باروش 5 أهداف في البطولات الكبرى أكثر من شيك الذي سجل 4 أهداف.