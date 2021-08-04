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تشهد منافسات طوكيو2020 حدثا فريدا يحدث للمرة الأولى في التاريخ وذلك خلال منافسات الخماسي الحديث والتي يشارك فيها أبطال مصر بداية من الغد ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج التفاصيل.

ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة في التاريخ بأولمبياد طوكيو

ولأول مرة في التاريخ ستقام مسابقات الخماسي الحديث «الخمسة ألعاب» في ملعب واحد في الأولمبياد وسط مشاركة مصريه منتظرة بمشاركة أحمد الجندي وأحمد حامد ، وهايدي عادل وأميرة قنديل في منافسات السيدات.

رسالة مؤثرة من محمد متولي بعد خسارة البرونزية.. وتعليق «ملهم» من كرم جابر

وأثار محمد متولي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" عطف الكثير من متابعي الرياضة المصرية عقب تغريدته المؤثرة ، قبل ان يرد عليه كرم جابر بطل مصر في عام 2004 وصاحب الذهبية الأولى للفراعنة في المصارعة بالأولمبياد.

وكتب محمد متولي عبر انستجرام: "انا اسف" ، في إشارة لحزنه على الخسارة ، ليرد عليه كرم جابر قائلا: "انت مقاتل، ودي كانت البداية ليك، ماشاء الله عليك تستاهل ميدالية".

ميداليات مصر في المصارعة الرومانية

وتعد تلك الميدالية التي توج بها كيشو، هي الثالثة لمصر في تلك النسخة من اتلاولمبياد، بعد برونزيتي التايكواندو، لكل من: لسيف عيسى (وزن -80 كلج) وهداية ملاك (وزن -57 كلج).

كما أنها هي ثامن ميدالية لمصر في المصارعة الرومانية، وجاء الـ 7 ميداليات السابقين كالتالي:

ذهبية إبراهيم مصطفى في 1928، وفضية محمود حسن في 1948 وبرونزية عبد العال راشد في 1952 وفضية عثمان السيد في 1960 وذهبية كرم جابر في عام 2004 وفضية كرم جابر أيضا في عام 2012.

نجح كيشو في جلب الميدالية الأولمبية الثالثة لمصر، وذلك عقب تتويج سيف عيسى بالبرونزية في منافسات التايكوندو، بالإضافة إلى تتويج هداية ملاك أيضا بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو.

من هو كيشو؟

ولد محمد إبراهيم السيد في 21 مارس 1998، وبدأ ممارسة المصرعة وهو في الخامسة من عمره، عندما لعب في أحد مراكز الشباب بالإسكندرية.

إنجازاته وبطولاته

حقق في الـ 15 من عمره تحقيق أول ميدالية عالمية في مشواره بعالم المصارعة الرومانية.

فاز ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عام، مرتينن متتاليتين، وذلك في عام 2018/2019.

توج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم، في البطولة الإفريقية في نسختين، الأولى كانت 2016 والتي أقيمت بالإسكندرية 2016، والأخرى 2018، والتي أقيمت في بورت هاركورت، نيجيريا.

وحصل على الميدالية الفضية لمنافسات وزن 75 كجم، في نسخة 2017 من البطولة الإفريقية.

كما حقق الميدالية الذهبية لسباق وزن 67 كجم، في دورة الألعاب الأفريقية عام 2019.

تأهل إلى تلك النسخة من الأولمبياد، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، بعدما حصل على المركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة 2019.

وتم اختياره كأفضل مصارع في 2019 تحت 23 عام، من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة.

وأخيرا المديالية البرونزية التي حققها اليوم الأربعاء، في أولمبياد طوكيو 2020.