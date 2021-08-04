/643857/ترتيب-الدوري-المصري-قبل-مواجهة-الأهلي-و-دجلة-الليلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الأربعاء أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج ترتيب جدول الدوري المصري:

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الزمالك 61نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

2- الأهلي 58 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق.

3- المصري 43 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.

4- بيراميدز 41نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

5- الاتحاد السكندري 41نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

6- سموحة 38 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

7- طلائع الحيش 37الجيش نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.

8- مصر المقاصة 37 نقطة من اصل 28 مباراة خاضها الفريق.

9- الجونة 36 نقطة من اصل 28 مباراة خاضها الفريق.

10- سيراميكا كيلوبترا 33 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

11- الإسماعيلي32 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

12-غزل المحلة 32 نقطة من اصل 27 مباراة خاضها الفريق.

13- المقاولون العرب 29 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.

14- البنك الأهلي 28نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

15- البنك الأهلي28 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

16- أسوان28 نقطة من اصل 25 مباراة خاضها الفريق.

17- وادي دجلة27 نقطة من اصل 23 مباراة خاضها الفريق.

18- الإنتاج الحربي28 نقط من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

المران الختامي

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وتدريبات بالكرة، ركز خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الجوانب الخططية، ‏وعقب نهاية المران أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادًا ‏لمباراة وادي دجلة.‏

وسبق مران الأهلي، إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني للاطمئنان على حالتهم، ‏ثم عقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين.‏