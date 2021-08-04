تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال أعمال المهرجان القومى للمسرح المصري

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دوت الخليج يكشف مواعيد استثنائية لاستقبال أعمال المهرجان القومي للمسرح المصري

قررت اللجنة العليا لمهرجان المسرح القومي برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين مد الفترة الزمنية للعروض المنتجة بحيث تكون من 1 يوليو 2020 حتى 31 أغسطس 2021 بدلاً من 30 يونيو 2021.

ومن المقرر استقبال وتلقي الأعمال المسرحية التى أنتجت خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى آخر أغسطس 2021 بداية من يوم 10 أغسطس علي أن يكون أخر موعد لتلقى طلبات المشاركة هو نهاية أغسطس الحالي.

وكان قد ترأس الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، منذ فترة اجتماع أخر بحضور الفنان الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان القدير إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مدير المهرجان)، والفنان القدير أشرف عبد الغفور، والناقدة عبلة الرويني، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدي حسين بكرى، والفنانة هايدى عبد الخالق، وماجدة عبد العليم المنسق العام للمهرجان.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما : مسابقة للعروض المسرحية ، ومسابقة أخري للمقال ، والتى تنقسم إلى : "النقدى التطبيقى" و"الدراسة النظرية"، أما الجهات التى يحق لها الاشتراك فى مسابقة العروض المسرحية فهى : (البيت الفنى للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية .

بالإضافة للجهات الإنتاجية الآتية : مركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالى للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعى والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسى ومنظمات المجتمع المدنى وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالى).