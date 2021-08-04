/643852/رفع-فيلم-ديدو-من-دور-العرض-المصرية-بعد-فشه-فى-تحقيق-أى-إيرادات

شهدت الفترة الماضية تراجع هزيل لفيلم «ديدو» الذي يخوض بطولته الفنان كريم فهمي بدور العرض السينمائية داخل مصر، خاصة بعد المنافسة الشرسة التي خاضها بدخول فيلمي“العارف لأحمد عز” و “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للفنان كريم عبد العزيز.

دوت الخليج يكشف مؤشرات رفع فيلم «ديدو» من دور العرض

وحقق فيلم «ديدو» مساء أمس الثلاثاء أيرادات بلغت صفر جنيها ليكون ذلك أقوى مؤشر على رفعه من دور العرض السينمائية داخل مصر، وجاءت الإيرادات الكلية للعمل خلال الـ12 أسبوعًا لحوالي 14 مليون جنيه، بينما حقق رقمًا هذيلا في آخر أسبوع حيث لمم يتجاوز 4 آلاف جنيه.

وكشف المنتج أحمد السبكي منذ وقت قليل عن نيته في التحضير لجزء ثاني من فيلم «ديدو» بضم نجم كوميدي كبير من المتوقع أن يكون مفاجأة للجمهور وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، والعمل من بطولة كريم فهمي، و حمدي الميرغني، و محمد ثروت، و بيومي فؤاد، وهدى المفتي، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم «ديدو»

تدور أحداث فيلم «ديدو» حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة، ويعتبر العمل مستوحى من قصة عقلة الأصبع الشهيرة لشارل بيرو، وكان قد تذيل فيلم «ديدو» إيرادات شباك التذاكر أمس، بإيرادات بلغت ألف 992 جنيه أمس السبت.

عرض فيلم «ديدو» على منصة شاهد قريبا

قررت الجهة المنتجة لفيلم كريم فهمي الجديد «ديدو» عرض الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية الرقمية من المقرر أن تكون شاهد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه في بداية عرضه بالسينمات المصرية، وذلم بعدما اشترت المنصة حقوق عرض فيلم «ديدو» بشكل حصري، ترقبا لعرضه قريبا، والعمل من بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.