خالد بدوي ينجح في الحصول على تسهيلات للمواطنين المُستأجرين من هيئة الأوقاف«صور»

/643851/خالد-بدوي-ينجح-في-الحصول-على-تسهيلات-للمواطنين-المستأجرين-من-هيئة-الأوقافصور

قال النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، إن المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، وعده خلال لقاءه معه بتقديم تسهيلات للفلاحين المستأجرين من الهيئة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصول النائب خالد بدوي على تسهيلات للفلاحين من المستأجرين

جاء ذلك خلال لقاء نائب التنسيقية ، اليوم ، مع رئيس هيئة الاوقاف لبحث شكاوى أهالي وفلاحين الإبراهيمية وديرب نجم من إرتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف وما تم البناء عليها من منازل وكذلك إجراءات الإحلال والتجديد والتصالح في مخالفات البناء لأراضي الأوقاف.

مدرسة الخضارية

وقال الدكتور خالد بدوي ، إن اللقاء تطرق للحديث عن مدرسة الخضارية الثانوية لإدراجها بعد تقديم طلب من أهالي الوحدة المحلية والمزكى من النائب الدكتور خالد بدوي كما تحدّث أهالي كفر أبو الديب خلال البقاء عم إستكمال إجراءات تخصيص أرض البركة للشباب والرياضة؛ وضم مسجد التقوى بالقرية لوزارة الأوقاف كلياً.

اراض الاوقاف

وحصل النائب الدكتور خالد بدوي من المهندس علاء عبد العزيز على مستند به مجموعة من التسهيلات للمواطنين تتعلق بتعديل إشتراطات الإستبدال والتمليك والإحلال والتجديد والتصالح سيتم إعلانها من مكتب النائب الدكتور خالد بدوي.

واوضح النائب خالد بدوي ، أن رئيس هيئة الاوقاف تعهد بضرورة صرف الأسمدة للمواطنين من الجمعيات التابعة لهم تسهيلاً على المزارعين بعد سداد القيمة الإيجارية المتبعة.

واكد عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، أن رئيس هيئة الاوقاف يمتاز بالمرونة الكبيرة والحس السياسي في التعامل مع مختلف القضايا التي يعرضها عليه نواب البرلمان ، مؤكدا ان قرار وزير الاوقاف تعيين المهندس علاء عبدالعزيز رئيسا لهيئة الاوقاف، يعبر عن رؤية ثاقبة من الوزير

وأكد ان اللقاء تطرق الي الشكاوى المتكررة من تأخر صرف المُستحق من الأسمدة للفلاحين من الجمعيات الخاصة بالأوقاف.