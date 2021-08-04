/643845/بسبب-عقد-بيع-عاطل-يحرق-سيدة-ونجلها-داخل-منزلهما-في-القناطر-صور

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في إلقاء القبض على المتهم بـحرق ربة منزل وابنها الشاب، بسبب الخلاف على ملكية منزل اشتراه زوج الضحية واستولى عليه المتهم منذ فترة بمنطقة البرادعة التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، بعد ادعاء ملكية حصة فيه، وهو ما نفاه الزوج، إلا ان المتهم أشعل البنزين حول المنزل خلال وجود الضحايا؛ مما نتج عن إصابتهما بحروق شديدة، وتم نقلهما لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لإسعافهما، وتولت النيالبة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والاستعلام عن حالة المصابين.

دوت الخليج يرصد في السطور تفاصيل حريق ربة منزل وابنها في القليوبية بسبب الخلاف على ملكية منزل الأم بعد إصابتها

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا بالواقعة من مركز شرطة القناطر الخيرية، و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص، أتضح بدأت بشراء«محمد رجب»، على المعاش، عمارة بقرية البرادعة مركز القناطر، من أقارب له وأقارب زوجته بعقود رسمية مسجّلة بالشهر العقاري وبالطرق القانونية؛ إلا أن المتهم «أحمد. م. ع. ح» الشهير بـ«أحمد حمام»، بالتهجم على المنزل والاستيلاء عليه والإقامة به، رغم أن أشقاءه شهود على عقود البيع، مما دعا صاحب المنزل محمد رجب إلى اللجوء للشرطة والجهات القضائية.

وتحرير المحضر 7337 مركز شرطة القناطر؛ لطرده.

الأم الضحية

وقال صاحب المنزل المتنازع عليه، يدعى محمد رجب، أمام رجال المباحث أثناء سماع أقواله، أنه يوم الواقعة ذهب إلى مركز الشرطة للاستعلام عن آخر القضية، وتزامناً مع ذلك لم تستطع زوجته وابنه «محمد»، حاصل على دبلوم الزراعة، التواصل معه، وعلم من الجيران أن المتهم قام بمحاصرة المنزل بإلقاء البنزين ووضع أنبوبة بوتاجاز بمحيطه، فذهبا لاستطلاع الأمر؛ ليجد النيران مشتعلة في المنزل وداخله وإصابة زوجته ونجله بإصابات بالغة، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفى القناطر، ومنها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأضاف الأب، أن نجله في حالة حريجة ويرقد داخل العناية المركزة بسبب إصابته البالغة في الحريق، فيما ترقد أمه في إحدى الغرف، مصابة ببعض الحروق في اليدين وأجزاء الجسم، وفقدت النطق بسبب الحادث.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في إلقاء القبض على عاطل بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية؛ لاتهامه بإشعال النيران في محيط منزل بالقرية بسبب مشاكل على ملكيته خلال وجود سيدة ونجلها الشاب بداخله.