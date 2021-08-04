/643855/المشدد-3-سنوات-للمنتج-محمد-السبكي-وضبط-شبكة-دعارة-في-المرج--وتحرش-في-شارع-التسعين--أبرز-حوادث-اليوم

نشرقسم الحوادث بموقع «دوت الخليج»، عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:« انتحار شاب في منشأة ناصر والمشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي وضبط شبكة دعارة في المرج »

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية

شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر تطبيق«تيك توك»

حصل موقع « دوت الخليج»، كواليس انتحار شاب داخل شقته بمنشأة ناصر في القاهرة، حيث حكى صديق المتوفى اللحظات الأخيرة قبل واقعة الانتحار، وقرر فى أقواله أمام ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة هجر صديقته له وترك رسالة مؤثرة قبل الواقعة.

كان وثَّق شاب يدعى محمد رضا، من منطقة منشأة ناصر في القاهرة، لحظة انتحاره شنقا، على تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة، داخل غرفة نومه بمنزل أسرته، وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا، من أسرة شاب، بعثورهم على جثته مشنوقا، داخل غرفة نومه، وعلى الفور انتقل ضباط قسم منشأة ناصر إلى مكان البلاغ.

الإعدام شنقا والمؤبد لتشكيل عصابي في القليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنهافي القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والخامس والسجن والمؤبد لـ3 آخرين كونوا تشكيل عصابي إجراميا فيما بينهم، وقيامهم بأعمال البلطجة والترويع للمواطنين بينهم كادر إخوانى من القيادات الوسطى هارب من عدة أحكام صادرة ضده وذلك بعد رد مفتى الجمهورية على أمر إحالة أوراقهم لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بالدرب الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي بتهمة تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البربرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحى إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشي، بالسجن المشدد مدة 3 سنوات للمنتج محمد السبكى، فى القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، والمقامة من الفنانة نهلة ذكى، بتهمة تزوير محررات رسمية.

وتضمن أمر الإحالة، أنه فى غضون 17 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية يعمل موثق بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول بارتكاب تزوير فى أحد المحررات الرسمية، وهو التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى الإعلامي تأمر أمين ضد عبد الناصر زيدان لاتهامه، اليوم الإبعاء، بالسب والقذف، إلى جلسة 9 سبتمبر لضم قناة النهار في الدعوى.

وطالب دفاع الإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال جلسة اليوم، بضم قناة النهار للدعوى لكونها من أذاعت حلقة إهانة أهالي الصعيد.

دعوى تامر أمين

كان المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان؛ لقيامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة حياته الخاصة وانتهاك حرمة الموتى، وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل، وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما حدا به إقامة الدعوى أمام الاقتصادية بالتعويض قدرها 10 ملايين جنيه.

ضبط شاب يدير شقة للأعمال المنافية للآداب في منطقة المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على شاب يدير شقة للأعمال المنافية للآداب في منطقة المرج، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

إختفاء فتاة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من شخص للرائد هاني منصور، رئيس التحقيقات في قسم شرطة المرج، يفيد باختفاء شقيقته عن المنزل وإقامتها طرف شاب بدائرة القسم.

فحص البلاغ

و انتقل على الفور انتقل الرائد هاني منصور رفقة قوة أمنية لفحص البلاغ، وبإجراء التحريات أتصح صحته وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المتحرى عنه تم ضبط «حسن.ي» وبصحبته كل من «رشا.ح» و«داليا.ع» و«سهر.ح» و«سلمي.ه»، وراغب متعة يدعي «ف.ش» رفقة فتاة داخل إحدى الغرف.

200 جنيه الساعة

كما تبين أن الشاب المتهم الأول يقوم باستدراج راغبي المتعة لممارسة الأعمال المنافية للأداب مع النساء والفتيات التي تم ضبطهن داخل منزله مقابل 200 جنيه في الساعة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة للتحقيقات.

تحرش في شارع التسعين

تداول مستخدموا موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا لشاب يدعى «أحمد محسن»، يحكي خلاله واقعة تحرش، شهدها شارع التسعين في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

ألفاظ جنسية

كما كتب الشاب «أحمد محسن»، في المنشور على التواصل الإجتماعي، أنه خلال سيره في شارع التسعين بالتجمع الخامس، شاهد شخصين، على متن دراجة بخارية «موتوسيكل»، تعرضا لإحدى الفتيات التي تقود سيارتها على الطريق، وتحرشا بها عن طريق ألفاظ بحركات جنسية.

وأضاف الشاب «أحمد محسن»، أن أكثر الأشياء التي أثارت غضبه، خلال واقعة التحرش، أن بعضًا من الناس الموجودين في سياراتهم شاهدوا ما حدث ولم يحركوا ساكنًا.

تحرش لفظى

وتابع الشاب: «خلال واقعة التحرش اللفظي أخذت قرار بأني أتدخل لإيقاف ما يحدث، وكان لا بد أن أتخذ موقف، دخلت بسيارتي بين عربية البنت والشابين المتحرشين، وقفلت عليهم وشتمتهم على أساس أنهم يسيبوها في حالها»