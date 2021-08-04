/643853/بعد-تمثيله-لراية-مصر-في-طوكيو-كل-ما-تريد-معرفته-عن-الملياردير-نايل-نصار-وتفاصيل-زواجة-بإبنة-أغنى-رجل-في-العالم-والثروات-التي-يمتلكها

تصدر الفارس والملياردير المصري نائل نصار عناوين الصحف المحلية والعالمية، وذلك بعدما تأهل إلى الدور النهائي في منافسات الفروسية، ويستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات عن نائل نصار، والجوائز التي حصل عليها، وتفاصيل زواجه من إبنة بيل جيتس:

أبرز المعلومات عن نائل نصار

ولد نائل نصار في 21 يناير 1991، من أبوين مصريين مسلمين، عاشوا فترة كبيرة في الكويت، قبل أن ينتقلو إلى مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقروا بها.

ونشأة في الكويت، رغم أنه ولد في مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث كانت أسرته ما زالت هناك، قبل أن يستقروا في المدينة الأمريكية.

وفي الخامسة من عمره بدى عليه حبه الشديد للفروسية، وبدأ ممارستها بشكل جدي وهو في العاشرة من عمره.

وبجانب تميزه في الفروسية، يتحدث بجانب لغته الأصل العربية، الإنجليزية والفرنسية.

زواجه من إبنة بيل جيتس

بدأت علاقة نائل نصار بجينيفر جيتس في عام 2017.

ويجمع بين الحبيبين العديد من الهويات المشتركة، وعلى رأسها الولع بالخيول وسباقات الفروسية، بالإضافة إلى تخرج كلالهما من جامعة ستانفورد.

يتحدث نائل بجانب لغته الأصل العربية، الإنجليزية والفرنسية، وظهر عليه منذ صغره حبه الشديد لركوب الخيل.

مثل مصر في العديد من المحافل

ورغم استقراره في الولايات المتحدة، غلا انه أظهر فخره بأصله المصري في العديد من المناسبات.

شارك بإسم مصر في بطولة العالم لألعاب الفروسية عامي 2014 و2017، و حصل على المركز الأول في المسابقتين.

وفي عام 2013، حصد المركز الأول في بطولة "ويلينغتون" في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على جائزة قدرها مليون دولار.

ثروة نائل نصار

يمتلك نائل نصار، أسهم في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، ويبلغ حجم شركته إلى 75 مليون دولار، كما قدرته بعض الصحف الأمريكية

بالإضافة إلى إمتلاكه مجموعة إسطبلات تضم سلالات من الخيول ذات أعرق مختلفة.

يذكر أن أسرته أسست شركة معمارية ناجحة في عدد من دول الخليج.

جوائز نائل نصار

ورغم استقراره في الولايات المتحدة، إلا أنه أظهر فخره بأصله المصري في العديد من المناسبات.

حيث شارك تحت الراية المصرية في بطولة العالم لألعاب الفروسية عامي 2014 و2017، و حصل على المركز الأول في المسابقتين.

وفي عام 2013، حصد المركز الأول في بطولة "ويلينغتون" في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على جائزة قدرها مليون دولار.

وحقق لقب بطولة الجائزة الكبرى للفروسية في سويسرا، وسط منافسة مع حشد كبير من الفرسان المصنفين دوليا.

مشوار نائل نصار في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل نائل نصار لمنافسات النهائى فى الفروسية، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وذلك بعدما حـقـق لاعب مصر في الفروسية، جـولـة نـظـيـفـة مـن الأخـطـاء، فى 88.42 ثانية.

وجاء تأهل نائل نصار، برفقة محمد طاهر زيادة إلى منافسات نهائي الفروسية، بعد غياب استمر 80 عام عن مصر، حيث لأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية.

يوم حزين على عائلة بيل جيتس

تعد خساراة نائل نصار في منافسات الفروسية اليوم الأربعاء، بمثابة إدخال الحزن على عائلة الملياردير بيل جيتس، والذي تربطه علاقة مع نائل نصار، عن طريق ارتباط إبنتها بالملياردير المصري.

بالإضافة إلى انفصال بيل جيتس وزوجته ميلينداىفرينش، بعد 27 عام من الزواج.