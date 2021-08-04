سكك حديد مصر تعلن تعديل تركيب 8 قطارات بخط الإسكندرية - مطروح

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى إطار التحديث المستمر بجميع قطاعاتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة من أجل سكك حديد جديدة تساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، فقد تقرر تعديل تركيب 8 قطارات بخط الإسكندرية - محرم بك - مطروح بعربات محسنة (تحيا مصر) بنفس التركيب والمواعيد الحالية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2021/8/5.





وأوضح بيان صحفى، أن القطارات كالتالى: أولا: 1- قطار 300 ركاب محرم بك / مرسى مطروح. 2- قطار 299 ركاب مرسى مطروح / محرم بك. ثانيا: اعتبارا من يوم 2021/8/6 تعديل تركيب القطارات الآتية فى نفس مواعيدهم وتركيبهم الحالى: 1 - قطار 649 ركاب مرسى مطروح / محرم بك. 2 - قطار 656 ركاب محرم بك / الضبعة. 3 - قطار 657 ركاب مرسى مطروح / الضبعة. 4 - قطار 654 ركاب محرم بك / مرسى مطروح. ثالثا:

اعتبارا من يوم 2021/8/7 تعديل تركيب القطارات الآتية فى نفس مواعيدهم وتركيبهم الحالى: 1- قطار 646 ركاب الضبعة / مرسى مطروح.

2 - قطار 647 ركاب الضبعة / محرم بك. رابعا: يتم قيام قطار مخصوص يوم 2021/8/5 فقط بـ13 عربة من محطة القاهرة الساعة 9.15 إلى محطة مرسى مطروح يصلها الساعة 18.00ويقف بمحطات (بنها/ طنطا/ دمنهور/ محرم بك/ العامرية / برج العرب/ الحمام / العلمين/ سيدى عبدالرحمن/ الضبعة/ جلال/ رأس الحكمة/ جروالة).



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