النشرة المرورية: كثافات بشارع الجامعة وتحويلة بجسر السويس

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وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى فادى إبراهيم، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور طريق الجيش عند منطقة خالد بن الوليد، وكذلك عند محور أبو قير وكذلك عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.
وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان السادات المتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة.
وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعى، باستثناء أعلى المرج، نتيجة الأعمال الجارية.
وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.
وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة المتجه للهرم والجيزة، لذا يفضل سلوك شارع السودان أو شارع مراد.
ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.
وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب سلوك كورنيش النيل، القادم من مطلع كوبرى العاشر، ومتجه إلى أثر النبى والمعادى، فيفضل سلوك محور الأتوستراد.
ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب كوبرى 15 مايو، كما أن كوبرى 6 أكتوبر تعتبر الحركة فيه متوسطة، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.
وأشار صابر إلى وجود تحويلات مرورية بجسر السويس، نتيجة إنشاء كوبرى سيارات أعلى محور عدلى منصور، مشيرا إلى أن الأعمال تنحصر من عند منطقة الفاروقية حتى منطقة قباء، مما استدعى عمل تحويلة مرورية وعلى القادم من مناطق ألف مسكن ومناطق الجراج ومتجه لجسر السويس، الدخول يمينا من مزلقان قباء، والخروج إلى جوزيف تيتو.
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