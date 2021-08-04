اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط عبر ZOOM

جدة - نرمين السيد - ترأس الاجتماع قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثانى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وغبطة الكاردينال مار روفائيل لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية، وجناب القس الدكتور حبيب بدر رئيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية بلبنان، بينما مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
وبحث المجتمعون موضوع تأجيل موعد الجمعية العامة للمجلس والتى كان من المفترض أن تعقد فى شهر سبتمبر المقبل، ونظرا لظروف جائحة كورونا تم الاتفاق على أن تعقد فى شهر مايو من العام المقبل بلبنان أو بمصر فى ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
كما تدارس المجتمعون أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية منذ اجتماع فبراير هذا العام وحتى الآن.
وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة لتعديل بعض مواد النظام الأساسى والداخلى للمجلس لتعرض على الجمعية العامة القادمة.
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