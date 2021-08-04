تفاصيل تدشين الكراكة الجديدة حسين طنطاوى فى هيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التى أقامتها هيئة قناة السويس لتدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوى" ورفع العلم المصرى عليها والاحتفال بانضمامها لأسطول كراكات هيئة قناة السويس بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وشريف بشارة محافظ الإسماعيلية وعدد من المحافظين وقيادات هيئة قناة السويس، بميناء هيئة قناة السويس الجديد بالقنطرة شرق فى سيناء.





وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع فى بيان للهيئة، إن الكراكة "حسين طنطاوى" تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، وثانى أكبر كراكة بالشرق الأوسط، وتعتبر مماثلة للكراكة مهاب مميش من حيث الإمكانيات، حيث وصلت قناة السويس محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "TAI AN KOU" لمنطقة غاطس بورسعيد وعبرت قناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا.

وأضاف الفريق ربيع، أن هيئة قناة السويس قد دشنت الكراكة «مميش» أبريل الماضى والتى تتمتع بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، يبلغ طولها 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29.290 كيلووات، ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش 35 مترًا، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

وأكد رئيس الهيئة، على أن أسطول الكراكات يعد الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس، والضمانة المُثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ 24 مترًا، والذى يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والتكريك، مشيرًا إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ليمتد للمشاركة فى أعمال تطوير الموانئ المصرية وتطهير البحيرات.

وأشار إلى أن الكراكة "حسين طنطاوى " تتمتع بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلى 147.4 متر، وعرضها 23 متراً، وغاطسها 5.5 متر، وإنتاجية تبلغ 3.600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو مترات، وقدرة كلية 29.190 كيلو وات، مع القدرة على التعامل مع جميع أنواع التربة، بما فيها الصخرية، وسيتم اشتراكها فى إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحى بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندى.

وتم خلال الاحتفالية، تكريم المشير حسين طنطاوى ومنحه درع هيئة قناة السويس وتسلمه نيابة عنه شقيقه الربان أحمد طنطاوى، كما تم تكريم عدد من العاملين المتميزين بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها نظرا لجهودهم الملموسه خلال عملهم بهيئة قناة السويس.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت عن وصول الكراكة «حسين طنطاوى»، ثانى أكبر كراكة فى الشرق الأوسط، لقناة السويس، بعدما تم فصلها عن السفينة الصينية "TAI AN KOU" فى البحيرات المرة تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة «IHC» الهولندية ، وتولت قاطرات هيئة قناة السويس تحريك وقطر الكراكة داخل المجرى الملاحى بعد عملية فصلها عن السفينة التى حملتها من ميناء روتردام بهولندا.

وبدأت الكراكة "حسين طنطاوى" رحلتها وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسى وفنيى هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيى الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.