بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

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بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 يوجد بها وزارة التموين اضافة مواليد مصر الرقمية خدمات التموين في نصيب الفرد من التموين على اضافة المواليد لبطاقة التموين حيث أن المواطنون يبحثون عن وزير التموين في اخر اخبار التموين حيث أن وزارة التموين اليوم .

دوت الخليج

وزارة التموين اليوم

وفي وزارة التموين اليوم اخبار التموين التموين الحديث الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم اخبار وزارة التموين وزير التموين الحالي كيفية الحصول على الرقم السرى لبطاقة التموين دعم مصر لتحديث بطاقة التموين الاستعلام عن عدد افراد بطاقة التموين وزاره التموين والتجاره الداخليه عدد المستفيدين من بطاقة التموين و ذلك بعد أن زاد سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين زيادة سعر رغيف العيش .

التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية. اختيار الخدمات الخاصة بالتموين. اختيار إضافة المواليد. كتابات البيانات الخاصة من أسماء المواليد وأعمارهم. ذكر الفئة الخاصة بالمتقدم طبقاً للدخل الشهري. مراجعة البيانات مع إضافة صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالطفل ثم تأكيد الطلب.

خطوات إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

يسجل رب الأسرة - صاحب البطاقة التموينية- حسابا على بوابة مصر الرقمية، ويخصص له كلمة سر واسم استخدام.

يختار المستخدم أيقونة ضم افراد أسرتي، من داخل أيقونة التموين بداخل الموقع، حيث يملأ بيانات الأبناء الراغب في إضافتهم للبطاقة التموينية.

يتعهد رب الأسرة بأن كل البيانات صحيحة وأي خطأ يتحمل مسؤوليته القانونية، بعدها يُدخل صورا من بطاقته الشخصية وصورا من شهادات ميلاد المواليد.

تخضع هذه البيانات لمراجعة قبل اعتماد الطلب بالموافقة أو الرفض.