آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي الثاني وانقضاء السنة الدراسية 2021.

دوت الخليج

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت فى ظروف صحية صعبة حيث تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجود اجراءات احترازية مشددة، حيث ارتدى آلاف من الطلاب الكمامات الواقية والتزموا بالتباعد الاجتماعي، تجنبًا لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، كان قد حدد عدد من الإجراءات التى من شأنها ردع عمليات الغش والعمل على توقيع عقوبات صارمة على الطلاب الذين قاموا بنشر وتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجروبات الغش الإلكتروني.

عند الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والعمل على اتباع الخطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة، التى قارب الإعلان عنها.

الثانوية العامة، وفقًا لما أعلن عنه وزير التربية والتعليم فإن الوزير قد أكد أن مؤشرات نسب النجاح فى الماود التى تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة، وهو الأمر الذى قوبل برد فعل إيجابية من قبل الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت تباين فى الآراء حول تقييم امتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت مؤسسة أمهات مصر أن الشعبة العلمية قد عانت فى امتحانات الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وأيضًا التفاضل والعلوم الاجتماعية والعلمية.

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت فى بيان صحفي، أن نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها فى جميع المدارس، كما سيتم فتح باب التظلمات للمتضررين من النتيجة.

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات الثانوية العامة سيتم الإعلان عن نتيجتها فى اليوم التالى من اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.