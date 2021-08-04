/643847/بعد-عام-من-إنفجار-مرفأ-بيروت-نجوم-الفن-يتوعدون-لمحاسبة-المسؤولين

تحل اليوم الذكرى الأولى والمأسوية على أهل لبنان، اذ تعرضت بيروت في مثل هذه اليوم لحادث إنفجار عنيف بعد الساعة السادسة بسبب نشوب حريق في المرفأ والذي أودى بحياة أكثر من 135 شخصا، بالإضافة إلى حوالي 4000 جريح مما أصاب لبنان والوطن العربي بأكمله بحالة ذعر كبيرة وأصبح الحدث الشغل الشاغل لرواد وسائل التواصل الاجتماعي ذلك الوقت.

دوت الخليج يرصد رسائل الوسط الفني في الذكرى الأولى من إنفجار المرفأ

والكرة تعاد من جديد في الذكرى الأولى للإنفجار اذ فعل رواد السوشيال ميديا هشتاج «لن ننسى» عبر موقع تويتر متوعدين إلى المتسبب في ذلك الحادث، وتضامن عدد كبير من نجوم الوسك الفني في لبنان وخارجها مع تلك الهاشتاجات.

فكتبت إليسا عبر “تويتر”: “ما تخيلت بحياتي إن رح يمرّق علينا كارثة مثل٤ آب الماضي انفجار اغتصب العاصمة بيروت وأهلها وكان دماره ووقعه وتأثيره بدقائق معدودة- أكثر من الحرب الأهلية اللي عشناها على مدى 15 عام. جرح لبنان مفتوحا الضمير غائب الغضب عارم نحن بحاجة للمساعدة من المجتمع الدولي لتتحقق العدالة”.

وقالت نانسي عجرم: “بس اللي لازم تعرفوه إنو من سنة، و لهلق، و لآخر ثانية بحياة كل واحد منا، رح نطالب بالحقيقة و بالحساب. كرامة دمعة كل إم و حسرة كل بي ووجع كل إخت و خي وحبيب ‎#لن ننسى ‎#سنعود”.

نوال الزغبي ترفض إعادة تشكيل الحكومة

وأعربت نوال الزغبي عن رفضها لتشكيل حكومة جديدة، مشيرة ألى رغبتها في تحقيق مستقبل أفضل، فقالت: “إذا تشكيل الحكومة رح تتفصل على قياس الحكّام والزعماء!!! الافضل ما تتشكل هالحكومة ! بس كرمال نضمن مستقبل افضل للبلد وما يقدروا يتحكموا فينا! ونعطيون الاستمرارية للبقاء على كراسيون”.

وعلقت نيكول سابا ووصفت ذكرى انفجار مرفأ بيروت، موضحة: "ذكرى مؤلمة وحزينة ونهار مشوؤم دفعنا ثمنو كتير غالي.. ارواح ناس بريئة..الله يرحمهم، يا ريت الحكي برجّع يلي راح كنا صرخنا وصرنا خرس!! والمسوؤلين مبوردين كأنو عم يتفرجوا على مسرحية الله ينتقم منكن ييجيكن نهار".

هيفاء وهبي تعرب عن غضبها من إنفجار مرفأ بيروت

أما هيفاء وهبي فقد كتبت رسالة طويلة عن ذكرى الحادث قالت فيها: "اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يالبنان إتغير المنظر الي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ، كنت أوقف عالشرفة و شوف بيروت الحلوة ،شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة،هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار".

تابعت هيفاء: "لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة الي ما ذنبها، المنظر اتغير يابيروت..بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك..ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك ..يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك، وقلّها لبيروت الي راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عم بيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها".

اختتمت هيفاء وهبي رسالتها وكتبت: "اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك".