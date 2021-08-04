/643844/الداخلية-تلقي-القبض-علي-متحرش-حدائق-الأهرام

نجحت الأجهزة الأمنية فى إطار الجهود الدولة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق واتساب بين أوساط سكان منطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام، يتضمن تسجيل من كاميرا مراقبة يحوى قيام شخص بالتحرش بسيدة ودفعها أرضاً على جانب الطريق خلف إحدى السيارات وملامسة جسدها ثم فر بالهرب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهم بالاعتداء على سيدة فى هضبة الأهرام

سؤال المجني عليها

بالفحص أتضح تحديد هوية المجنى عليها، مقيمة بدائرة القسم وبسؤالها أمام جهات التحقيق أقرت بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يتحرش بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم - مقيم بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، علي الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تأجيل دعوى تأمر أمين ضد عبدالناصر زيدان لاتهامه بالسب والقذف لـ 9 سبتمبر

أجلت المحكمة الاقتصادية، دعوى الإعلامي تأمر أمين ضد عبد الناصر زيدان لاتهامه، بالسب والقذف، إلى جلسة 9 سبتمبر لضم قناة النهار في الدعوى.

وطالب دفاع الإعلامي عبد الناصر زيدان، بضم قناة النهار للدعوى لكونها من أذاعت حلقة إهانة أهالي الصعيد.

دعوى تامر أمين

كان المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان؛ لقيامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة حياته الخاصة وانتهاك حرمة الموتى، وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل، وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما حدا به إقامة الدعوى أمام الاقتصادية بالتعويض قدرها 10 ملايين جنيه.

سب وقذف

وقال مكتب هيثم عباس، إن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعي ما يترتب عليها، وتصدى القانون لمثل هذه النوعية من الفيديوهات أو التصريحات ستحمي المجتمع من مشاكل أكبر إلى أن يلتزم الجميع بقيم وتقاليد المجتمع، وتختفي نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهي براء من تلك الأفعال.