3 سبتمبر.. عرض فيلم «Cinderella» لكاميلا كابيو

كشفت الجهة المنتجة لفيلم الحركة «Cinderella» للنجمة العالمية كاميلا كابيو عن موعد نهائي لعرضه بالسينمات الأمركية والذي من المقرر أن يكون بداية من يوم 3 سبتمبر المقبل.

دوت الخليج يكشف موعد عرض فيلم «Cinderella» بالسينمات

ونشرت مؤخرا الصفحة الرسمية لفيلم «Cinderella» الإعلان الدعائي الخاص بالعمل والذي حصد على عدد مشاهدات وصلت إلى عشرات الألاف خلال ساعات قليلة.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعادة إنتاج فيلم عن قصة "سندريلا"، التي تم تقديمها للمرة الأولى عام 1950 بتقنية الرسوم المتحركة، حيث قامت بتجسيد الدور عام 1997 النجمة والمغنية الراحلة ويتني هيوستن، وقامت النجمة ليلى جيمس عام 2015 ببطولة النسخة الحية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وتجاوز إيراداته 543 مليون دولار، كما رشح لجائزة أوسكار.

طرح فيلم «House of Gucci» بالسينمات في نوفمبر

وكان قد أعلن موقع IMDb عن موعد طرح فيلم «House of Gucci» الذي يمثل عودة النجم العالمي آل باتشينو للسينما الإيطالية مع النجمة العالمية ليدي جاجا، والمخرج ريدلي سكوت، الذي من المقرر أن يكون في يوم 24 من نوفمبر المقبل، ويدور فيلم «House of Gucci» حول قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، واتهام زوجته السابقة “جاجا” بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.

كما تدور أحداثه على مدى ثلاثة عقود، ابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، حينما أغرم "ماوريتسيو" بـ "باتريسيا"، وقرر الارتباط بها رغم رفض والده، ليصبح هذا الثنائي من الأكثر شهرة في إيطاليا وحول العالم خلال تلك الفترة، وفي الثمانينيات، وصولاً إلى منتصف التسعينيات، حيث انتهت القصة باغتيال الزوج، وإدانة الزوجة بتهمة التخطيط لقتله، حيث حكم عليها بالسجن 26 عاماً، قضت منهم 16، وأطلق سراحها سنة 2013.

فيلم «House of Gucci» من بطولة سلمى حايك، وكاميل كوتين، وجاك هوستون، وميدالينا غينيا، وريف كارني، ويوسف قرقور.