طوكيو 2020: الرباع السوري أسعد يتوج ببرونزية رفع الأثقال

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توج الرباع السوري معن أسعد، بالميدالية البرونزية، وأعاد بلاده لمنصات التتويج الأولمبية، حيث لم تتوج سوريا بأي ميدالية أولمبية منذ دورة أولمبياد أثينا 2004، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

معن أسعد يعيد سوريا لمنصات التتويج

نجح الرباع السوري معن أسعد في الحصول على الميدالية البرونزية لسباق وزن فوق 109 كلج، في منافسات رفع الأثقال، ووصل أسعد إلى مجموعه 424 كيلو ليقتنص الميدالية الأولى لسوريا منذ برونزية الملاكم ناصر الشامي في أثينا 2004.

يذكر أن البطل المصري محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة، توج بالميدالية البرونزية في منافسات أولمبياد طوكيو في المواجهة التي شهدت رسالة خاصة من مدرب «كيشو» كانت لها كلمة السر في حصد اللقب.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.