/643838/تأجيل-دعوى-تأمر-أمين-ضد-عبدالناصر-زيدان-لاتهامه-بالسب-والقذف-لـ-9-سبتمبر

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى الإعلامي تأمر أمين ضد عبد الناصر زيدان لاتهامه، اليوم الإبعاء، بالسب والقذف، إلى جلسة 9 سبتمبر لضم قناة النهار في الدعوى.

وطالب دفاع الإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال جلسة اليوم، بضم قناة النهار للدعوى لكونها من أذاعت حلقة إهانة أهالي الصعيد.

دعوى تامر أمين

كان المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان؛ لقيامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة حياته الخاصة وانتهاك حرمة الموتى، وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل، وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما حدا به إقامة الدعوى أمام الاقتصادية بالتعويض قدرها 10 ملايين جنيه.

سب وقذف

وقال مكتب هيثم عباس، إن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعي ما يترتب عليها، وتصدى القانون لمثل هذه النوعية من الفيديوهات أو التصريحات ستحمي المجتمع من مشاكل أكبر إلى أن يلتزم الجميع بقيم وتقاليد المجتمع، وتختفي نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهي براء من تلك الأفعال.