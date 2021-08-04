/643837/اليابانية-كاواي-تنال-ذهبية-في-المصارعة-الحرة

فازت اليابانية يوكاكو كاواي بذهبية وزن المتوسط، في المصارعة الحرة للسيدات، في ألعاب طوكيو اليوم الأربعاء.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ونالت آيسولو تينيبكوفا من قيرغيزستان الفضية، وحصلت الأوكرانية إيرينا كوليادنكو والبلغارية تايبي يوسين على البرونزية.

منافس كيشو على الميدالية البرونزية

توج محمد إبراهيم السيد "كيشو" بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم في أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز كيشو على المصارع الروسي أرتيم سوركوف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنقطة لكل مصارع لكن كيشو فاز لأنه هو من تعادل في نهاية اللقاء.

تلك الميدالية هي الثالثة لمصر في الأولمبياد الجارية بعد برونزيتي هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

وأصبحت تلك الميدالية هي الثامنة لمصر في المصارعة الرومانية بواقع ذهبيتين و3 فضيات ومثلهم في البرونزية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب