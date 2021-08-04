/643834/تعاني-من-الوسواس-القهري-القصة-الكاملة-لمرض-فرح-الزاهد

كشفت الفنانة فرح الزاهد لأول مرة عن معانتها من مرض نفسي مرعب مشيرة إلى الحديث عن تفاصيله من خلال برنامج معكم منى الشاذلي الذي سيعرض اليوم على قناة mbc مصر.

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وكتبت فرح الزاهد عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” كاشفة عن تفاصيل مرضها، مسلطة الضوء على الصعوبات التي واجهتها ومعانتها مع هذا المرض، فقالت: “رحلتي مع اضطراب الوسواس القهري OCD لم تكن سهلة أبدًا، كما يعتقد معظمكم فهي كابوس حقيقي أعيشه في حياتي اليومية، وهذا أقل ما يمكنني قوله”.

وتابعت موضحة هدفها من الحديث عن هذا المرض: “رسالتي وراء مشاركة رحلتي مع مثل هذا الاضطراب هي تشجيع أي شخص قد يواجه أي نوع من الأمراض العقلية، أو أي اضطراب نفسي خاصة الوسواس القهري على اتخاذ خطوة للأمام في محاولة ولو لمرة لوضع حد لمثل هذه الأفكار القاتلة والمعذبة ورسالتي تقول لأي شخص يعاني من الوسواس القهري أشعر بك وأنا أعلم أنه أمر مخيف، ومن الصعب جدًا الوجود مع مثل هذه الأفكار والأفعال غير المعقولة، لكنك تستحق أن تكون سعيدًا فأنت تستحق الحياة”.

واختتمت الزاهد حديثها، قائلة: “من فضلكم شاهدوا الحلقة غدًا دون أي نوع من التقليل من أي مرض عقلي أو أي اضطراب نفسي قد تواجه أو ترى أي شخص يعاني منه دون أن يلاحظه أحد، سأشارككم بأشياء لم أحكِ أعتقد أنني سأتكمن من الحديث عنها أمام أي شخص، وقد فعلت ذلك أمام الملايين، في أحد أكثر البرامج نجاحًا في مصر مع منى الشاذلي لنشر المزيد من الوعي حول هذا الاضطراب”.

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الجدير بالذكر، أن الفنانة فرح الزاهد شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل “الطاووس” وهو من بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.