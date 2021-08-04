/643833/رياضة-النواب-تهنئ-كيشو- بالحصول-علي-البرونزية وتؤكد-الدولة-وفرت-كافة-الامكانيات-للبعثة-الاولمبية

تقدم النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللاعب المصري محمد إبراهيم كيشو، الأربعاء، بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر ف بالتهنئة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٨ اغسطس الجاري .

واكد رئيس لجنة الشاب في تصريحات صحفية اليوم ،أن حصول كيشو علي الميدالية الثالثة ، دليل علي أن الشباب المصري قادر علي رفع اسم بلاده في مختلف المحافل الدولية .

الدولة وفرت كافة الامكانيات للبعثة الاولمبية

واضاف ان هؤلاء الابطال يقدموا الدليل علي ان الرياضيين المصريين قادرين علي تحقيق حلم الشعب المصري اذا ما توافرت الاراده القويه والاداره الجيده خاصه وان الدوله سخرت كل امكانياتها لتحقيق انجازات رياضية مصريه في هذه الدوره الاوليمبية.

وحقق كيشو الميدالية البرونزية للمصارعة بعد الفوز على لاعب روسيا ارتيم سيركوف في مباراة المركز الثالث بمنافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت البعثة المصرية في طوكيو حتى الآن ثلاث ميداليات برونزية بواقع اثنين في التايكوندو عن طريق هداية ملاك وسيف عيسي والثالثة لكيشو في المصارعة.

وتشارك مصر في النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ببعثة مكونة من 137 لاعبا ولاعبة هي الأكبر في تاريخ مشاركتها الأولمبية، حيث يتنافسون في 27 منافسة ضمن 23 رياضة.