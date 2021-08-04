أول تعليق من البرلمان علي طلب سائق أوبر لـ"عضة"من عميلة

/643832/أول-تعليق-من-البرلمان-علي-طلب-سائق-أوبر-لـعضةمن-عميلة

أكد النائب محمد عبدالله زين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة تفعيل القانون وتطبيقه بحسم وصرامة علي كل من يستخدم الأدوات التكنولوجية فى وسائل النقل بغير موضوعها، مثلما يحدث من خروقات من سائقي سيارات أوبر وكريم تجاه العملاء والمستخدمين لهذه الخدمات، حيث فى كثير من الأحيان يقوم بعضهم بالتحرش اللفظي أو كتابة رسائل لهم مسيئة وهو أمر يستوجب تطبيق القانون بصرامة سواء فيما يتعلق بالتحرش أو القانون المنظم لأوبر وكريم.

واقعة تحرش شركة أوبر

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج، تعليقا علي ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي من شات بين أحد سائقي أوبر مع إحدي العميلات التى طلبته، حيث تضمن الشات حديث غير لائق، وتحرش بها وهو ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي مطالبين بضرورة تطبيق القانون، مع تحري الدقة الكاملة وصحة هذا الشات حتى لا يكون الأمر غير صحيح.

تطبيق القانون والتعامل بحسم

وأكد أيضا علي مثل هذه التصرفات تسيئ لأي منظومة ناجحة، وبالتالي لابد اختيار العاملين بهذه المنظومة بشكل منضبط حتي لا تتكرر مثل هذه الأفعال المرفوضة من المجتمع، مؤكدا علي ضرورة أن يتم تطبيق القانون بحسم علي كل من يرتكب مثل هذه الأفعال الدنيئة والمرفوضة من جموع الشعب المصري.

وتعرضت إحدى الفتيات تدعى ريم سعد لمحاولة اغتصاب وتعدى لفظي من قائد سائق أوبريدعى رضا قام بالتحدث بطريقة غير لائقة وفى منشور على موقع التواصل الاجتماعي، قالت ريم، المقيمة فى ولاية كاليفورينا، وكانت فى زيارة لمصر:" شكرًا مصر، إذا كنت أعرف أى شخص يمكنه المساعدة في هذا، يرجى الاتصال بي فى أسرع وقت ممكن. وتابعت ريم سعد قائلة:" إلى جميع أصدقائي، يرجى الحذر من هذا المفترس، طلب أوبر ده في مصر الجديدة بالقاهرة كان نفسي أقولكوا إن المحادثة انتهت لما بطلت أرد بس مابقاش".وأضافت ريم سعد:" أتمنى أيضا أن استطيع وصف ما شعرت به، من فضلك كن حذرًا، أنا حقًا ما زلت مصدوم ومصدوم". وبعد كتابة المنشور توالت التعليقات المتضامنة مع الفتاة ريم سعد، حيث أكد الكثير من المواطنين الذى كان منهم أجانب تضامنهم معها، وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية.