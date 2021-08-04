/643829/قرار-جمهورى-بفض-دور-الانعقاد-العادى-الأول-من-الفصل-التشريعى-الثانى-لمجلس-النواب

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى باصدرا قرار الجمهورى رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس. دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة الختامية بمجلس النواب فض دور الانعقاد الاول وشهدت الجلسة الختامية اليوم، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة. وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب. نهاية دور الانعقاد الاول واستمع مجلس النواب في سابقة برلمانية لـ29 بيان من وزراء الحكومة. وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب، 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس بواقع 1749 مادة.

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