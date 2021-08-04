بالنسخة المصرية.. إنجي المقدم تبدأ تصوير مسلسل «Girlfriends’ Guide to Divorce»

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دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل «Girlfriends’ Guide to Divorce» بالنسخة المصرية

ويعد مسلسل «دليلك الذكي للطلاق» هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي الشهير «Girlfriends’ Guide to Divorce» الذي تم تقديمه في 5 مواسم وبدأ عرضه في 2014 وانتهى في 2018، ويشارك إنجي المقدم في بطولة المسلسل كل هيدى كرم وعمر الشناوي وإنجي أبو زيد، ويجرى التعاقد مع باقي الفنانين الشباب بالتزامن مع التصوير.

أحداث مسلسل «Girlfriends’ Guide to Divorce»

وتدور أحداث مسلسل «Girlfriends’ Guide to Divorce» حول سيدة في الأربعينات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعًا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي.

إنچي المقدم تتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنانة إنچي المقدم شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «الاختيار 2»، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب

كما شاركت إلى جانبه في مسلسل «هجمة مرتده» تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.