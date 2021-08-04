وضع الأطفال بدور الرعاية عند الطلاق.. مرثا محروس ترصد تفاصيل مشروع قانون بشأن الإرشاد الأُسري

/643827/وضع-الأطفال-بدور-الرعاية-عند-الطلاق-مرثا-محروس-ترصد-تفاصيل-مشروع-قانون-بشأن-الإرشاد-الأسري

تحدثت النائب مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن مشروع قانون اللجنة العليا للإرشاد الأسري الذي تقدمت به من أجل تأهيل الشباب المقبل على الزواح، موضحة أن هذه الفكرة قائمة من قبل الدخول البرلمان وذلك بسبب انتشار ظواهر التفكك الأسري الذي نتج عنه ضخاامة في أعداد الأطفال المشردين.

مرثا محروس: القانون يهدف إلى حماية الأطفال عند الطلاق

جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج رأي عام المذاع على قناة ten، مضيفة ان القانون إلى حماية الأطفال عند الطلاق، والحفاظ على الأُسرة باعتبارها الخلية الصغيرة في المجتمع، منوهة أن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري لها دور كشف الثغرات التي تؤدي إلى التفكك الأُسري، مثل عدم مصارحة الزوجَين بعضهما البعض بالمعلومات والحقائق.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة تقوم باصدار شهادة موثقة بين الطرفين لتوضيح الحالات التي قد تتسبب فيما بعد بالمشاكل وإصدار تقرير شامل عن الحالة النفسية والصحية لكل منهما؛ لتفادي أية مشكلات مستقبلية ناتجة عن عدم مصارحة الزوجَين لبعضهما البعض ، موضحة أن اللجنة تتشكل من وزارة التضامن، ووزارة الصحة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والسماح بإضافة أعضاء جدد.

واوضحت أن اللجنة تهدف لبناء أُسرة سليمة في المستقبل، وعندما تواجه الأسرة أية مشكلات، فإن اللجنة سيكون لها دور في محاولة التوفيق بينهما، مشيرة غلى أن للجنة دور أيضا عند اتمام الطلاق بين الزوجين تتكفل اللجنة بوضع الأطفال في إحدى دور الرعاية.