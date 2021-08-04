/643826/مكافأة-مالية-وراتب-مدى-الحياة-لـ-كيشو-بعد-برونزية-طوكيو

نجح محمد إبراهيم السيد “كيشو” في تحقيق الميدالية البرونزية الثالثة للبعثة المصرية المشاركة في دورة طوكيو، ونجح “كيشو” في التغلب على بطل العالم السابق في عام 2018، المصارع الروسي “أرتيم سوركوف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووفقا للائحة وزارة الشباب والرياضة، يحصل “كيشو” على مكافأة مالية قدرها 500 ألف جنيه بعد حصوله على الميدالية البرونزية، وتنص اللائحة كذلك على حصول “كيشو” على راتب “مدى الحياة” وقدره 2000 جنيه شهرياً من الوزارة بعد حصوله على هذه الميدالية.

وتنص اللائحة على أن يستفيد من الراتب الشهري “مدى الحياة” 108 شخص، بواقع 14 بطل وبطلة أولمبية، و94 بطل وبطلة بارالمبية، وبالطبع تلك الرواتب لا يتم توريثها.

حصد محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري على الميدالة البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.

حقق في الـ 15 من عمره تحقيق أول ميدالية عالمية في مشواره بعالم المصارعة الرومانية.

فاز ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عام، مرتينن متتاليتين، وذلك في عام 2018/2019.

توج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم، في البطولة الإفريقية في نسختين، الأولى كانت 2016 والتي أقيمت بالإسكندرية 2016، والأخرى 2018، والتي أقيمت في بورت هاركورت، نيجيريا.

وحصل على الميدالية الفضية لمنافسات وزن 75 كجم، في نسخة 2017 من البطولة الإفريقية.

كما حقق الميدالية الذهبية لسباق وزن 67 كجم، في دورة الألعاب الأفريقية عام 2019.

تأهل إلى تلك النسخة من الأولمبياد، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، بعدما حصل على المركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة 2019.

وتم اختياره كأفضل مصارع في 2019 تحت 23 عام، من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة.

وأخيرا المديالية البرونزية التي حققها اليوم الأربعاء، في أولمبياد طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب