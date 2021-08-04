رئيس الوزراء يشهد حفل تدشين الكراكة "حسين طنطاوى" بقناة السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل حفل تدشين الكراكة " حسين طنطاوى" بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء. وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.

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