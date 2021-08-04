دليل الطالب لاختبارات القدرات (الجزء الأول)

كليــات الإعـلام

عزيزي الطالب والطالبة، رغبتك في الالتحاق بكليات الإعلام أمر هام ولكن إلمامك بالحد الأدنى بالقدرات التي تؤهلك لكليات الإعلام أمر هام نسعى لنعرف:

• مدى اجادتك للغة الأجنبية باعتبار أن الإعلامي المحترم لابد وأن يلم باللغة.

• مدى معرفتك بأوضاع بلدك والمنطقة التي تعيش فيها والعالم من حولنا.

• مدى إلمامك ببعض المصطلحات والمعلومات في مجال الإعلام.

ثم نسعى أن نعرف أنك تعرف صحف ومجلات وإذاعات بلدك، قنوات بلدك، أهم شخصيات الإعلام في بلدك لكي نتأكد أنك ملم بثقافة وفنون بلدك ونجومهم، التعرف على سماتك الشخصية ومدى مناسبتها لمجال الإعلام.

عزيزي الطالب والطالبة:

- كل الموضوعية والأمانة في التصحيح متوفرة.

- تأكد أن الامتحان الذي ستدخل فيه غير متكرر.

- أي أن اليوم الذي ستمتحن فيه أسئلته تختلف عن اليوم التالي ولكنها ملتزمة بنفس القواعد السابقة.

- فكر، اقرأ، استعد؛ قبل أن تقرر.

الهدف من الاختبارات هو اختيار الطلاب الذين تؤهلهم قدراتهم ومعارفهم لدراسة الإعلام بما يضمن لهم التفوق وتنمية المهارات اللازمة للعمل في المؤسسات الإعلامية المختلفة، وهذه الاختبارات ترشد الطالب إلى طريق التخصص الصحيح بناء على ما لديه من مهارات أو معارف ولا يكون اختيار التخصص الدراسي مبنيًا على اعتبارات لا تضمن له النجاح أو التفوق في المجال الذي يريده.

- تتناول الاختبارات قياس قدرات الطالب في أربعة مجالات أساسية:

أولًا: المعلومات العامة

هي حصيلة المعارف العامة غير المتخصصة لدى الطلاب التي تمكنهم من فهم العالم المحيط بهم، بعض هذه المعلومات عامة لا ترتبط بدولة أو منطقة وبعضها يتعلق بمصر من حيث التاريخ والجغرافيا والأدب والأحداث الكبرى.

أمثلة: مم تتكون المجموعة الشمسية؟ كم عدد دول حوض النيل؟ التقسيم الإداري لمصر؟ أسماء الكتاب والعلماء، الأعمال الأدبية الكبرى ... الخ.

ويمكن للطالب المجتهد أن يتوقع هذه النوعية من المعلومات بمراجعة الموسوعات والكتب العامة والمعارف العامة الضرورية، وسوف يجد الطالب أن كثيرا من هذه المعلومات العامة سبق وأن درسها ومن أهم الموضوعات التي يجب مراجعتها التالي:

1. الاختراعات الأبرز في تاريخ الإعلام.

2. صحف وصحفيون وإعلاميون بارزون في مصر والعالم.

3. أعمال إذاعية وتليفزيونية وسينمائية شهيرة.

4. الإعلام الإلكتروني.

5. شبكات التواصل الاجتماعي.

6. قنوات وبرامج تليفزيونية في مصر والعالم.

7. محطات إذاعية.

8. وظائف الإعلام والإعلان.

9. وكالات الأنباء.

ثانيًا: مقاييس اختبارات شخصية:

الاختبارات النفسية والاجتماعية لا تحتاج أي استعداد وإنما يتعين على الطلاب فهم الأسئلة جيدًا والتثبت من مدى انطباقها عليهم.

ثالثًا: اللغة الإنجليزية

هي أسئلة مما درسها الطالب في مقررات اللغة الإنجليزية سابقًا بحيث تكشف عن مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية وقدرته على التعبير أو الكتابة الصحيحة. ويمكن للطالب أن يراجع ما سبق وأن درسه في مقررات اللغة الإنجليزية.

رابعًا: المعلومات الإعلامية

هي لازمة لطالب يريد دراسة وسائل الإعلام وهى معلومات بسيطة حول مدى قراءته للصحف أو مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو أو مشاهدة أفلام السينما أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع أسئلة هذه الفئة من المعلومات متعلقة بوسائل الإعلام والسينما من حيث البرامج والأفلام والشخصيات والمخرجين والممثلين بحيث يكون الطالب مؤهلا لدراسة الإعلام، ويمكن للطالب أن يتوقع هذه النوعية من الأسئلة بدراسة الصحف والمجلات وكتابها وملكيتها وكذلك محطات وقنوات الراديو والتلفزيون وأشهر أعمالها.

حاول قبل الاختبار أن تراجع ما هو متوفر لديك من كتب أو مراجع ويمكنك أيضا الحوار مع من هم أعلى منك ثقافة ودعهم يختبرون معلوماتك ويصححون ما لديك.

• زمن الاختبار:

ساعة ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

• شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الإعلام حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

• عدد أسئلة الاختبار:

يشمل الاختبار 75 سؤال (أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ).