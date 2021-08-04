قرار جمهوري بتخفيف عقوبة الإعدام على مواطن هندى إلى السجن المؤبد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2021 بتخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها على المواطن الهندى رامانا باجو أيانا فى القضية رقم 951 لسنة 2016 جنايات قسم مرسى علم والمقيدة برقم 26 لسنة 2017 كلى البحر الأحمر إلى عقوبة السجن المؤبد. نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم .

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