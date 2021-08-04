جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حفل تدشين إحدى الكراكات الجديدة التابعة لهيئة قناة السويس، والتى تحمل اسم المشير "حسين طنطاوى" وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، حيث تم رفع العلم عليها استعداداً لانضمامها لأسطول الهيئة.





وفى 27 يوليو الماضى، وصلت الكراكة الجديدة "حسين طنطاوى" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط إلى قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس "Tai An Kou"، قادمة من ميناء روتردام فى هولندا متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، استعداداً لانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تمهيداً لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصرى عليها. وتتمتع الكراكة "حسين طنطاوى" بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلى 147.4 متراً، وعرضها 23 متراً، وغاطسها 5.5 متراً، وإنتاجية تبلغ 3.600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو متر، وقدرة كلية 29.190 كيلو وات. ولدى الكراكة حسين طنطاوى، القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية، حيث ستشترك فى إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحى بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأكبر فى الشرق الأوسط .. أبرز مواصفات الكراكة حسين طنطاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.