وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم توفير لقاح أسترازينيكا بالتعاون مع مرفق "كوفاكس" المعنى بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، كما تم توفير لقاح جونسون آند جونسون، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستقبل وزيرة الصحة والسكان الشحنات بمطار القاهرة فور وصولها.
وأضاف أنه فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فإنه من المقرر استقبال لقاح "فايزر" خلال الشهر الجارى، فضلاً عن توزيع مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" خلال الأسبوعين المقبلين بمراكز تلقى اللقاح.
وأشار مجاهد إلى تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج للقاحات كورونا، حيث تم تجهيز عدد 126 مركزاً موزعين على جميع محافظات الجمهورية ومجهزين بكافة المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code، مشيرا إلى أن الحجز يتم عبر الموقع الإلكترونى الخاصة باللقاح، ويتم تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل، مضيفاً أنه يتم العمل على إتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تتسلم جرعات من لقاحى أسترازينيكا وجونسون آند جونسون الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.