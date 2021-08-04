عاجل.. السيسى يشدد على أهمية النأى بلبنان عن التجاذبات والصراعات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، فى المؤتمر الدولى الثالث لدعم الشعب اللبنانى، والذى نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المؤتمر عقد بهدف متابعة واستكمال الجهود الدولية المشتركة من أجل مساعدة الشعب اللبنانى الشقيق على تجاوز جميع التحديات التى تواجهه، والتى باتت تخيم على جميع مناحى الحياة فى لبنان.

وتوجه الرئيس خلال كلمته برسالة إلى الشعب اللبنانى الشقيق بأن لبنان الذى كان دائماً منارة للثقافة والفن والفكر، ورافداً مهماً من روافد الإبداع العربى، لا يزال قادراً بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجدداً ليكون مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه، مؤكداً أن أيادى مصر ممدودة إلى المجتمع الدولى للتكاتف وتسخير جميع إمكانياتنا لدعم لبنان وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

كما أشار الرئيس إلى الجهود التى تبذلها مصر منذ وقوع حادث مرفأ بيروت العام الماضى، وذلك لتوفير السلع الاستراتيجية والدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية لإعادة تأهيل المبانى التى تضررت من الانفجار، والتى كان آخرها وصول سفينة حربية مصرية إلى بيروت الشهر الماضى محملة بما يزيد عن 300 طن من هذه الاحتياجات للجانب اللبنانى، وذلك بالتكامل مع جهود المستشفى الميدانى المصرى فى بيروت والذى يقدم الخدمات الطبية يومياً للبنانيين، إلى جانب ما تم من توفير كميات من العقاقير والأدوية لعلاج فيروس كورونا فى إطار مساعدة لبنان على مواجهة تبعات هذه الجائحة العالمية.

كما أكد الرئيس، أن الأزمة الاقتصادية فى لبنان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمة السياسية المستمرة منذ عام 2019، والتى تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم فى ضوء استمرار أزمة الفراغ الحكومى التى تحول دون تحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق، مجدداً الدعوة بضرورة سرعة إنهاء هذا الفراغ الحكومى درءاً لمخاطر انزلاق لبنان إلى نفق مظلم لا رابح فيه، والذى سيتحمل الشعب اللبنانى تبعاته، الأمر الذى يتطلب من كافة الأطراف الارتقاء إلى قدر المسؤولية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد للإسراع فى تشكيل حكومة وطنية مستقلة من ذوى الخبرة والاختصاص، لكى تكون هذه الحكومة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبنانى ووحدة نسيجه الوطنى وسيادة لبنان، مستعرضاً فى هذا الإطار الجهود الحثيثة والمستمرة التى بذلتها مصر لحلحلة الأزمة السياسية عبر الاتصالات التى أجرتها مع القيادات السياسية اللبنانية.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد على أهمية قيام كافة الأطراف بالنأى بلبنان عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز الجهود على تقوية مؤسسات الدولة، خاصةً وأن المؤتمر يمثل رسالة لكافة السياسيين اللبنانيين بأن المجتمع الدولى على استعداد لدعم لبنان فور إنهاء أزمة الفراغ الحكومى واستعادة ثقة المجتمعين العربى والدولى بما يتيح الانتقال من مرحلة الدعم الإنسانى إلى مرحلة الدعم الاقتصادى وبناء مستقبل أفضل للشعب اللبنانى.

كما توجه الرئيس بالشكر للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة لعقد هذا المؤتمر الهام، معرباً عن تطلع مصر لأن يساهم فى التخفيف من حجم الضغوط التى أثقلت كاهل الشعب اللبنانى الشقيق.