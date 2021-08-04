جدة - نرمين السيد - وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، فيلما تسجيليا حول جهود تعميق القطاع الجنوبى لقناة السويس وذلك خلال حفل تدشين الكراكة "حسين طنطاوى" بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.
كما كرم رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددا من العاملين بالقناة، بحضور عدد من المحافظين والوزراء.
وسلم مدبولى، درع الكراكة حسين طنطاوى، للمشير محمد حسين طنطاوى وتسلمها نيابة عنه الربان أحمد طنطاوى سليمان.
وتعد الكراكة "حسين طنطاوى" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مدبولى يشهد تدشين الكراكة حسين طنطاوى بقناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.