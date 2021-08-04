عاجل.. مدبولى يشهد تدشين الكراكة حسين طنطاوى بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، فيلما تسجيليا حول جهود تعميق القطاع الجنوبى لقناة السويس وذلك خلال حفل تدشين الكراكة "حسين طنطاوى" بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

كما كرم رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددا من العاملين بالقناة، بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

وسلم مدبولى، درع الكراكة حسين طنطاوى، للمشير محمد حسين طنطاوى وتسلمها نيابة عنه الربان أحمد طنطاوى سليمان.

وتعد الكراكة "حسين طنطاوى" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.