رياضة النواب تهنئ «كيشو»  بالحصول على البرونزية فى أولمبياد طوكيو

جدة - نرمين السيد - هنأ النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللاعب المصرى محمد إبراهيم كيشو، اليوم الأربعاء، بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقامة فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس الجارى.





وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن حصول كيشو على الميدالية الثالثة ، دليل على أن الشباب المصرى قادر على رفع اسم بلاده فى مختلف المحافل الدولية. وأضاف أن هؤلاء الأبطال يقدموا الدليل على أن الرياضيين المصريين قادرين على تحقيق حلم الشعب المصرى إذا ما توافرت الإدارة القوية والإدارة الجيدة خصوصا وأن الدولة سخرت كل إمكانياتها لتحقيق انجازات رياضية مصريه فى هذه الدوره الاوليمبية. وحقق كيشو الميدالية البرونزية للمصارعة بعد الفوز على لاعب روسيا ارتيم سيركوف فى مباراة المركز الثالث بمنافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وحققت البعثة المصرية فى طوكيو حتى الآن ثلاث ميداليات برونزية بواقع اثنين فى التايكوندو عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى والثالثة لكيشو فى المصارعة. وتشارك مصر فى النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ببعثة مكونة من 137 لاعبا ولاعبة هى الأكبر فى تاريخ مشاركتها الأولمبية.

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