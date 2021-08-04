الصحة تكشف تفاصيل الوجبات المدرسية بالمحافظات الأكثر إصابة بأمراض سوء التغذية

قالت وزارة الصحة والسكان إن الوجبة الغذائية تمثل 25% من الاحتياجات اليومية على حسب التوصيات العالمية، مشيرة إلى أن الوجبة المدرسية تختلف مكوناتها من محافظة لأخرى، حسب حالة الأطفال وسوء التغذية الشائع بينهم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المعهد القومي للتغذية، أنه من سن 6 لـ8 سنوات يجب أن يحصل الطفل على 400 لـ550 سعر حراري، بينما الفئة العمرية من 9 لـ12 سنة يجب أن يحصل الطفل على 450 لـ 600 سعر حراري، وفيما يتعلق بالفئة العمرية من 12 لـ15 عاما يجب أن يحصل من 500 لـ650 سعر حراري.

وأضافت الوزارة أنه يجب التأكد عند تشكيل الوجية على أن تتنوع وتحتوى على كربوهيدرات وبروتين وكالسيوم وفيتامينات ومعادن، مشيرة الى أن الوجبات المدرسية تتم تقسيمها حسب النتائج الصحية للمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظات.

واستعرضت الوزارة المحافظات التى بها نسبة الأنيميا أكثر من 50% وقالت قائمة الوجبة متنوعة بين اللبن المدعم بالفيتامينات وبسكوت مدعم بالفيتامينات والجبن والفواكه الطازة والمجففة، مثل التين والمشمش بالإضافة الى وجبات مطهية بها مصدر حيوانى.

أما المحافظات التى بها نسب الأنيما أقل من 20% تتضمن الوجبة متنوعة من بين البسكوت المدعم بالتمر والحلاوة السمسية والفواكه الطازة والمجففة، وفيما يتعلق بالمحافظات الأكثر من 20% تتمضن الوجبة خبز وبسكويت وبقسماط وجبن ابيض ولبن وفاكهة.

وأضافت الوزارة أن المحافظات الأكثر من 10% قصر قامة تم عمل مقترح قائمة وجبات متنوعة من وجبات جافة غنية بالمغذيات الدقيقة مثل بسكويت ويفر وسمسمة وحمصية وفولية ومقرمشات بالسمسم.

وقالت الوزارة تمركزت ارتفاع نسب الإصابة بالأنيميا في محافظات الوجه القبلي، وسجلت محافظات (أسيوط- سوهاج- قنا- الفيوم- الأقصر- أسوان) والجيزة أعلى نسب إصابات، وفيما يتعلق بنسب ارتفاع السمنة جاءت محافظات الوجه البحري في الصدارة، وسجلت محافظات الإسكندرية ، دمياط ،القاهرة، الغربية، الجيزة أعلى نسب إصابات السمنة على مدار الثلاث الأعوام الماضية.

أشارت وزارة الصحة والسكان إلى تمركز ارتفاع نسب الإصابة بالتقزم في محافظات الوجة القبلي والمحافظات الحدودية، وسجلت محافظات مرسي مطروح، أسوان،المنيا، الإسماعيلية، شمال سيناء، أسيوط، الفيوم ،قنا، بني سويف أعلى نسب إصابات تقزم.