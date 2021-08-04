الرئيس السيسي: أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كافة إمكاناتنا...

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم /الأربعاء/ عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني الشقيق والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبرعاية ودعم منظمة الأمم المتحدة.

وقد شارك كذلك فى المؤتمر كل من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن والرئيس اللبناني ميشيل عون ومصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق والشيخ صباح الخالد الصباح رئيس وزراء الكويت، وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية ومجموعة كبيرة من السادة وزراء الخارجية لمختلف دول العالم.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة للشعب اللبناني الشقيق بأن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجدداً ليكون مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.