أيمن عبد الوهاب: الدولة لديها فلسفة كاملة مرتبطة بفكرة بناء الإنسان المصرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديها فلسفة كاملة مرتبطة بفكرة بناء الإنسان المصرى، وكيف يتم هذا البناء فى إطار التحديات التنموية، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بعلاقة ثلاثية تضم "المواطن – المجتمع - الدولة".





وفى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أوضح الدكتور عبد الوهاب أن تركيز الرئيس السيسى أمس، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، فى الصحة العامة للمواطن المصرى خاصة الأطفال، تؤكد أن هناك توجه نحو منظومة متكاملة للرعاية الصحية، وأن يكون قلبها التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية الصحية.

بناء الإنسان المصرى

وتابع: "متقدرش تبنى مجتمع عنده علل صحية، لأنها تؤدى لحالة ضعف مجتمعى كبير جدا، وبالتالى مواجهة المشكلة فى بدايتها، يجنبك جزءاً من الإنفاق الدائم عليها مستقبلا"، مشيرا إلى أن هذا الدور هو مسؤولية الدولة تجاه أبنائها، خاصة أن التكلفة العلاجية تفوق أحيانا طاقات الأسر، وبالتالى الدولة تؤكد تواجدها وتقوم بهذا الدور من خلال المبادرات الرئاسية والتأمين الصحى الشامل ومؤخرا ما أعلنه الرئيس عن تغذية مدرسية بأسس علمية ذكية.

كما تطرق رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية إلى تأثير المبادرات الرئاسية الصحية على صحة المواطن المصرى، وما أضافته لحقوق الإنسان، قائلا: "اللى أضافته هذه المبادرات فى الحقيقة ركيزة أساسية فى منظومة حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان مش هى الجزء السياسى فقط، لكن هناك منظومة متكاملة تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

تحسين معيشة المصريين

وواصل عبد الوهاب حديثه: "مصر تتحرك منذ تولى الرئيس السيسى تجاه تحسين معيشة المصريين وتلبية الاحتياجات الأساسية فيما يتعلق سواء بالصحة أو بالجزء الخاص بمبادرة حياة كريمة وتطوير الريف، فهذه كلها فى الحقيقة منظومة متكاملة توفر الجزء اللى إحنا ممكن نسميه الأمن الغذائى مع الأمن الاجتماعى مع تثبيت المجتمع ككل".

كما نوه إلى حديث الرئيس السيسى عن مشكلة المياه وارتباطها بالكثافة السكانية، مؤكدا: "رغم إن الرئيس السيسى طمأن المصريين بأن حصة مصر من مياه النيل لن تقل، إلا أن الرئيس أشار إلى أنه حتى مع استمرار حصة مصر الحالية، إلا أن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بها وهى الكثافة السكانية، وتحديات تأمين المياه للأجيال المتزايدة".

وتابع: "حصة مصر أساسا لم تزد منذ عقود، والعدد السكانى تتضاعف على الأقل 5 مرات فى ظل نفس الحصة، وبالتالى نحتاج قدر عال جدا من الرشادة والحوكمة، مش علشان مشكلة معانا مشكلة مع إثيوبيا، لكن لأن فى الحقيقة أنت مش هتقدر تحقق تنمية سواء فى المشاريع الكبيرة اللى الدولة بتطرحها فيما يتعلق بموضوع الزراعة سواء المليون ونصف المليون فدان أو مشروع الدلتا الجديدة أو غيرها، إلا لو أنت عندك الماء الكافى، فبالتالى هنا إزاى تقدر وأنت بتحمل رسالة كمان ودى نقطة مهمة للعالم، إنك بتدير مواردك بكفاء عالية وبحوكمة عالية".

الإدارة الرشيدة للموارد

واستطرد قائلا إنه تزامنا مع الأمر يتم إنشاء نظم داخلية توفر مسألة الإدارة الرشيدة للموارد، وهو ما تفعله الدولة حاليا فى تبطين الترع، إضافة إلى تحويل نمط الزراعة للجزء المطرى، حيث يتم بنظم الرى الحديثة وليس الغمر، لأن كل هذا يوفر لك المياه ويحافظ على الموارد للأجيال المقبلة.

واختتم الدكتور أيمن عبد الوهاب حديثه مضيفا: "فى رأيى هناك فلسفة كاملة مرتبطة بفكرة بناء الإنسان المصرى، وكيف يتم هذا البناء فى إطار التحديات التنموية، والتحديات التى تفرض على الدولة المصرية، أعتقد إن كل ده لب الموضوع،"، لافتا إلى أن هناك نظرة لبناء الإنسان المصرى بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية يمتد إلى تحصين المجتمع، وتأكيد المنظور التنموى والدولة ككل فى إطار نظرة مستقبلية.