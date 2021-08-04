وزير الأوقاف: خير الناس من تعلم القرآن الكريم وعلمه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته احتفال نادى مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية بحفظة القرآن الكريم فى الموسم الثقافى 2020/2021م، أمس الثلاثاء، وتكريم حفظة القرآن الكريم من السادة مستشارى وأعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم، بحضور المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية.

وقال جمعة، "قال (صلى الله عليه وسلم): خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ للَّهِ أَهْلينَ منَ النَّاسِ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، من هُم؟ قالَ: هم أَهْلُ القرآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وخاصَّتُهُ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِى بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِى عَمِلَ بِهَذَا".

وأشار إلى أن الناس ثلاثة: معلم ومتعلم والثالث أى الذى لا يعلم ولا يتعلم لا خير فيه، وقد قالوا: كن عالمًا أو متعلمًا ولا تكن الثالث، أى: الذى لا يعلم ولا يتعلم فتهلك، وإذا كان هذا اليوم هو يوم تكريم المستشارين وأسرهم فهذا يؤكد أهمية التعلم المستمر من المهد إلى اللحد وإلى التنوع الثقافى، فالعالم والأديب والفقيه والقاضى، الجميع يحتاجون إلى تنوع وشمول ثقافى، وأى علم أفضل من العلم بكتاب الله (عز وجل) وفهم مقاصده وغاياته.. فالحفظ أمر هام وهو أولى الخطوات، ولكن علينا أيضًا أن نسعى لفهم معانى القرآن الكريم ومقاصد القرآن الكريم.

وكما نزين القرآن الكريم بأصواتنا علينا أن نزينه بأعمالنا وأخلاقنا، فسيدنا سالم مولى أبى حذيفة (رضى الله عنه) كان يقول : (يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم)، فمطلوب أن نزين القرآن بأصواتنا بحسن التلاوة وحسن التجويد والتأمل والتدبر لكن الأهم هو التخلق بأخلاق القرآن الكريم، كما قالت السيدة عائشة (رضى الله عنها) لما سئلت عن خلق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قالت: "كان خلقه القرآن"، وقالت: "كان قرآنا يمشى على الأرض"، أى: إن أفعاله وتصرفاته كانت تنفيذًا وتطبيقًا عمليًا لمعانى القرآن فندعو إلى فهم معانى القرآن إلى جانب الحفظ لتكتمل بذلك الحُسْنيات كلها.