/643820/عمرو-الصفتى-يفتح-النار-علي-أحمد-مجاهد-والنادي-الأهلي-ماذا-قال

سخر عمرو الصفتي نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، من أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، حيث تحدث ان هو السبب في حصد النادي الأهلي بطولة إفريقيا،و نشره على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الأجتماعي.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عمرو الصفتي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”أحمد مجاهد هو السبب الرئيسي في حصول الاهلي علي بطوله مراكز شباب أفريقيا والسبب الرئيسي في بقاء الاهلي

منافس علي الدوري حتي الآن برعايه ابراهيم نور الدين”.

يحل نادي وادي دجلة ضيفًا على الأهلي في ستاد السلام في مباراة القمة والقاع المؤجلة من الجولة 22 في الدوري المصري الممتاز 2021.

يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، قائمته لمباراته المقبلة في الدوري أمام نظيره وادي دجلة، في الدور الممتاز، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني والعشرون.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، وأيمن أشرف، والذي يغيب بسبب الإيقاف، وبدر بانون، بسبب الإصابة بدور برد، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.

ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة في الدوري الممتاز، في ‏التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن مؤجلات الجولة 22 في البطولة.‏

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

المران الختامي

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وتدريبات بالكرة، ركز خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الجوانب الخططية، ‏وعقب نهاية المران أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادًا ‏لمباراة وادي دجلة.‏

وسبق مران الأهلي، إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني للاطمئنان على حالتهم، ‏ثم عقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين.‏