/643816/استبعاد-روبي-ومحمد-سلامة-من-الجزء-الثاني-لمسلسل-رمضان-كريم

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتصوير الجزء الثانى من مسلسل «رمضان كريم» بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في عام 2017.

دوت الخليج يكشف استبعاد روبي ومحمد سلامة من تقديم «رمضان كريم»

وكان قد انتشرت أنباء بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» بنفس أبطال الجزء الأول مع إضافة بعض العناصر الجديدة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن سوى الفنان محمد محمود الذي أكد تعاقده بالفعل على العمل، فضلا عن ترشيح الفنان صلاح عبدالله ، ليجسد دور الراحل محمد الجندي ضمن أحداث المسلسل.

وكشف مصادر من داخل العمل عن استبعاد كلا من الفنانة روبي والفنان محمد سلامة من استكمال مشاهدهم في الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» وتأكد بشكل رسمي عدم مشاركتهما في الجزء الثانى من العمل الذي يكتبه أحمد عبدالله على هذا الأساس.

تفاصيل مسلسل رمضان كريم الجزء الأول

وكانت تدور أحداث الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

وشارك في بطولتة المسلسل كلًا من روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي ونهى صالح وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

روبي تنتظر عرض شقة 6 في 19 أغسطس

تنتظر الفنانة المتألقة روبي عرض أولى حلقات مسلسها الجديد «شقة 6» الذي خرج عن المارثون الرمضاني المنقضي بسبب إنشغال روبي بأعمل أخرى تسببت في توقفها عن تصوير المسلسل، ويعرض مسلسل «شقة 6» لروبي خلال منصة شاهد Vip بداية من يوم 19 من شهر أغسطس الجاري، وتلعب روبي خلال أحداث العمل دور فتاة تدعى ياسمين وتعمل كمحققة صحفية تحاول فك لغز جريمة قتل خلال أحداث مسلسل «شقة 6»، كما أنها ضد فكرة الزواج وتمتنع عنه.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران، ويشارك فى بطولة العمل بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.