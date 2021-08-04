«تحرش بنكهة رياضية».. تفاصيل سلسلة أزمات عمرو وردة مع البنات وأسرار صدام صالح جمعة مع صافيناز

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شهدت الساعات الماضية تفاعلا كبيرا على واقعة « التحرش اللفظي» عبر أحد التطبيقات الخاصة بأحد شركات النقل والتي أنفرد دوت الخليج بتفاصيلها حيث تعرضت إحدى الفتيات التي تدعى ريم سعد لمحاولة إغتصاب وتعدى لفظي من قائد سائق يدعى رضا قام بالتحدث بطريقة غير لائقة ، الأمر الذي يشير إلى إنتشار واقعات التحرش في كافة المجالات منها الرياضي .

و في هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أبرز واقعات التحرش للرياضيين عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأشتهر عمرو وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني بعدم الإلتزام الإخلاقي خلال مسيرته الرياضية ، ليترك خلفه مسيرة كروية قليلة من حيث العطاء الكروي في الملعب ، ومليئة بالأزمات والصدمات سواء داخل المستطيل الأخر أو خارجه، لعل أبرز وقائع التحرش التي أشتهر بها اللاعب هي شبيه لتلك الواقعة

أزمات عمرو وردة مع المنتخب

مما لاشك فيه أن أزمة عمرو وردة مع المنتخب المصري خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 هي الأشهر في مسلسل «الكوارث الأخلاقية» للاعب الشاب ، وهي البطولة التي ودعها المنتخب في ثمن النهائي أمام جنوب إفريقي بالخسارة بهدف نظيف.

وتعود الأزمة لمحادثات منسوبة لعمرو وردة وزميل أخر من جانب فتاة عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستغرام» قبل أن تقوم بتسريب تلك المحادثات عبر منصات «السوشيال ميديا» متهمة جناح الفراعنة بالتحرش.

تحرش وطرد من التدريبات.. مسيرة حافلة بالأزمات لـ عمرو وردة

وأثارت الواقعة غضب الجمهور المصري خلال أحداث البطولة وعبر منصات التواصل الإجتماعي ، قبل أن تقوم فتاة يونانية بنشر صورة «بذيئة» للاعب وتتهمه بالتحرش.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب في رد قوي لفرض السيطرة والإلتزام بين صفوف الفراعنة ، قبل أن يتدخل محمد صلاح ومجموعة من اللاعبين ويعود اللاعب من جديد لخوض عدة دقائق قليلة خلال مواجهة جنوب إفريقيا.

أزمات عمرو وردة مع الأهلي ومنتخب الشباب

من المؤكد أن تلك الواقعة مع المنتخب المصري في 2019 هي الاولى في مسيرة اللاعب الشاب ، حيث أنه أعتاد على إفتعال الأزمات والمشاكل وإرتكاب الأفعال المنافية للأداب.

وتعود شرارة الأزمات في عام 2011 حينما قرر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين استبعاد عمرو وردة من صفوف الفراعنة الصغار بسبب عدم إلتزام اللاعب الأخلاقي والإنضباطي.

وضرب عمرو وردة قرار الاستبعاد عرض الحائط وقرر شن الهجوم على المنتخب بحجة أنه لم يرتكب أخطاء على الرغم من توقيع الأهلي – الذي كان يلعب ضمن صفوفه في هذا التوقيت - غرامة مالية كبيرة قدرها 50 ألف جنية على اللاعب.

لم ينتظر عمرو وردة كثيرا وسرعان ماتم معاقبته مرة أخرى عن طريق ربيع ياسين أيضا مع منتخب الشباب عام 2013 لعدم الإلتزام من جانب اللاعب مرة أخرى.

أزمات اللاعب في اليونان

منذ أن أنتقل عمرو وردة للدوري اليوناني أصبحت الأزمات والمشاكل هي العلامة المميزة في مسيرة اللاعب ، وبعد انتقاله بأيام قليلة لصفوف باوك اليوناني في 2017 بقيمة ربع مليون يورو تم استبعاد جناح الفريق من التدريبات لسبب إنضباطي.

رأي النادي اليوناني أن إعارة اللاعب لصفوف أتروميتوس هو الحل في إلتزام عمرو وردة ، لكنها كانت الصاعقة في مسيرة جناح المنتخب حيث ظهر وردة في واقعة غير أخلاقية مع زوجتي زميليه في فريقه الجديد ، لتثور الجماهير اليونانية والمصرية على اللاعب.

فتاة جديدة تتهم وردة بالتحرش عبر سناب شات

وخلال تلك الفترة أثارت فتاة جديدة تدعى فيدرا الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث وجهت اتهامات للاعب عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، بالتحرش بها عبر تطبيق «سناب شات».

وعاد عمرو وردة لصفوف باوك اليوناني من جديد ، لكنه لم يتخلى عن عادته وأفتعل مشكلة جديدة في صفوف فريقه حيث قرر المدير الفني طرد اللاعب من التدريبات بعدما قام الأخير بإلقاء زجاجته على أرض الملعب.

صالح جمعة وصافيناز

الأزمة الثانية كانت بين النجم صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالى، ، بعد التصريحات التليفزيونية للفنانة الاستعراضية صافيناز، والتى كشفت فيها تفاصيل ما قالت عنه أنه تحرش بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي..

تفاصيل أزمة صالح جمعه والفنانة الاستعراضية صافيناز

صافيناز، أكدت أنها فوجئت ببعض أصدقائها أرسلوا لها بعض الصور "اسكرين شوت" تدل على محادثتها مع صالح جمعة، مستطردة:"أنا معرفوش أنا فى الفن مش فى الكرة، وقالولى إنتى بتعاكسى صالح جمعة، قولتلهم أنا أعاكس حد، وأنا أصلا كل اللى بيبعتلى رسائل ببعتله وردة زوقياً، فرايح يقول للناس صوفينار بتعاكسنى، وصوفينار اللى بتبعتلى، ليه عايز يبوظ سمعتى".

كما كشفت الراقصة صافيناز عن رسائل وصلتها من صالح جمعة، معربة عن اندهاشها من تلك الرسائل، كما نشرت صورة منها عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع انستجرام، وكتبت فى تعليقها على رسائل صالح جمعة، "ايه دا"، وذلك في إشارة إلى استغرابها كم الرسائل الذى أرسلها صالح جمعة لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من ايموشن قلب.

وقالت: "وصلتنى رسائل إعجاب من شخص لا أعرفه، واعتبرته من الجمهور وعندما أرسل لى ايموشن قلب رديت عليه بايموشن ورد، كعادتى في تعاملاتى مع الجمهور على السوشيال ميديا، وبعد ذلك مسح ايموشن القلب الذى أرسلها وترك ردى عليه بالورد، على أساس أنى من أقوم بمعاكسته، ووصل الأمر إلى خطيبى الذى كان رد أن صافيناز مستحيل تعاكس حد".

لماذا قررت صافيناز فضح واقعة صالح جمعة

وأضافت صافيناز: "كلمت الشخص اللى ماسك السوشيال ميديا عندي وحكيت له ما حدث وأنى أريد الجمهور يعرف ايه اللى حصل بالظبط لأنه يريد إيصال للناس إن أنا اللى بعاكسه، والحقيقة أنا ما اعرفش هو عمل الأفلام دى ليه عليا، ولذلك قررنا فضح الأمر أمام الجميع لأنى أخاف على سمعتى وكمان لازم أوضح كل دا قدام الراجل اللى انا مخطوباله".

وتعابت صافيناز: "لما بعتلى أنا مكنتش أعرفه لانى لا أتابع كرة أو رياضة بوجه عام، وحتى عندما رديت عليه لأنى اعتبره جمهور وزوقياً منى بعت الورد وأنا ببعت ورد لأى واحد من الجمهور أما بيبعتلى على السوشيال ميديا، والغريب انه عاوز يظهر أنى بعاكسه ودا مسحيل لأنى مبعاكسش حد ومصر كلها بتعاكسنى أصلاً.