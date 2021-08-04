/643812/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-مخزن-موبيليا-بالموسكي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود داخل مخزن موبيليا بمنطقة المناصرة بالموسكي بدون أي إصابات بشرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق مخزن موبيليا بالموسكي

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء

وكانت تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب الحريق وعلى الفور تم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على النيران وإخمادها وجار عملية التبريد.

حريق إسطبل عنتر

في سياق اخر شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة، حريق هائل في سطبل عنتر أعلى الطريق الدائري بدون أى خسائر في الأرواح أو إصابات

مخالفات بالقرب من الدائري

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق ب مخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتم الدفع بـ 7سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات أى إصابات بشرية.

ومن جانبه قال مصدر أمنى فى واقعة حريق سطبل عنتر:« إن منطقة إسطبل عنتر في منطقة مصر القديمة شهدت حريقا في هيش بنادي طلائع الفرسان امتد إلى ثلاثة عشش من الطوب الأبيض ومغسلة وسقف خشبي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج»، إن الحماية المدنية دفعت بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة عليها.

محافظ القاهرة

وفي سياق أخر تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أعمال التطوير التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية، بحي مصر القديمة، بعد إزالة المساكن العشوائية منها.

وأشار عبد العال، إلى أنه تم إزالة 800 عقار، ونقل حوالي 3000 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1، 2، 3) المتكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.