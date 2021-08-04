تقترب من المليون..أبو يحقق مشاهدات عالية بأغنية «ملك الفبركة»

/643810/تقترب-من-المليونأبو-يحقق-مشاهدات-عالية-بأغنية-ملك-الفبركة

استطاعت أغنية «ملك الفبركة» للفنان المتألق أبو أن تحقق نجاح ساحق بعد يومين من طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يكشف مشاهدات أغنية «ملك الفبركة» لأبو

ووصلت عدد مشاهدات أغنية «ملك الفبركة» لـ 937 ألف أي ما يقرب من كليون مشاهدة، في يومين فقط، وهي من كلمات محمود صلاح، وألحان وتوزيع مينو، وإنتاج "أبو ميوزيك"، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

وتعد أغنية «ملك الفبركة» أولى بشائر ألبومه الغنائي الجديد «آن الآوان»، والذي يضم حوالي 7 أغنيات مختلفة، يسعى لإطلاقها فرادى بواقع أغنية جديدة كل شهر تقريبا.

كلمات أغنية «ملك الفبركة» لأبو

وتقول كلمات أغنية «ملك الفبركة»: “كان استاذ فى الشياكة كان استاذ فى الدلع دوبنا زمان بشياكة فجاة سابنا وخلع لو اللى بينا ماكنش غرام طب قوللي انت كان ايه النظام بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك أهو بكا و اشتكى ملك الفبركة كان فى الفزلكه اتستاذ تكتكه وقت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه أهو بكا و اشتكى ملك الفبركا و قت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه اهدى شويه ياحبيبى و اتلم ده انا درسك اوى ده انا حافظك صم قطر الغرام قلبك فاته اهو ده صحيح اللى اختشوا ماتوا بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك اهو بكا و اشتكى ملك الفبركة كان فى الفزلكه اتستاذ تكتكه وقت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمة”.

الجدير بالذكر، أنه تأتي أغنية «ملك الفبركة» بعد قرابة 4 أشهر عن النجاح الذي لاقى آخر أغنيات ابو «ألف احتمال»، ومن قبلها تقديمه أغنية «محتار» في فيلم «وقفة رجالة»، وينشغل أبوحاليا في تجهيز إطلاق كليب جديد من الألبوم المنتظر قريباً.